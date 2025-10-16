यूपी में योगी से मांगी 50 लाख की रंगदारी… ‘राना 307 गैंग ने दिया अल्टीमेटम, जान से मिली मारने की धमकी

फोटो सोर्स: पत्रिका, अवधेश साहनी उर्फ योगी 2 से मांगी गई रंगदारी
देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में अवधेश साहनी से पचास लाख रुपए रंगदारी मांगने की घटना से हड़कंप मचा है। बता दें कि अवधेश क्षेत्र में 'योगी-2' के नाम से पहचाने जाते हैं। दहशत में आए अवधेश ने गुरुवार की दोपहर लार थाने में इस संबंध में तहरीर दी है।
अवधेश ने बताया कि कॉल करने वाले खुद को 'राना 307 गैंग' का सदस्य बता रहे हैं और छह दिन के भीतर पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी भी मिली है। पीड़ित अवधेश ने प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार को सभी संबंधित वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सौंपी हैं। उन्होंने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अवधेश साहनी ने बताया कि वे सार्वजनिक आयोजनों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में लोग उन्हें 'योगी' के नाम से जानते हैं। धमकियों के बाद से वे काफी परेशान हैं।
अवधेश ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का अनुरोध किया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्राप्त सबूतों की जांच की जा रही है। कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धमकाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने धमकी देने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार छापेमारी की है।
