यूपी में योगी से मांगी 50 लाख की रंगदारी… ‘राना 307 गैंग ने दिया अल्टीमेटम, जान से मिली मारने की धमकी

अवधेश ने बताया कि कॉल करने वाले खुद को 'राना 307 गैंग' का सदस्य बता रहे हैं और छह दिन के भीतर पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी भी मिली है। पीड़ित अवधेश ने प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार को सभी संबंधित वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सौंपी हैं। उन्होंने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अवधेश साहनी ने बताया कि वे सार्वजनिक आयोजनों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में लोग उन्हें 'योगी' के नाम से जानते हैं। धमकियों के बाद से वे काफी परेशान हैं।