देवरिया

यूपी में योगी से मांगी 50 लाख की रंगदारी… ‘राना 307 गैंग ने दिया अल्टीमेटम, जान से मिली मारने की धमकी

देवरिया जिले में 'योगी-2' के नाम से मशहूर अवधेश को गुरुवार की धमकी भरा फोन आया। इस धमकी के भय से परिवार में हड़कंप मच है। अवधेश ने पूरी बात अधिकारियों से बता कर सुरक्षा की मांग की है।

less than 1 minute read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 16, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, अवधेश साहनी उर्फ योगी 2 से मांगी गई रंगदारी

देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में अवधेश साहनी से पचास लाख रुपए रंगदारी मांगने की घटना से हड़कंप मचा है। बता दें कि अवधेश क्षेत्र में 'योगी-2' के नाम से पहचाने जाते हैं। दहशत में आए अवधेश ने गुरुवार की दोपहर लार थाने में इस संबंध में तहरीर दी है।

जानिए पूरा मामला

अवधेश ने बताया कि कॉल करने वाले खुद को 'राना 307 गैंग' का सदस्य बता रहे हैं और छह दिन के भीतर पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी भी मिली है। पीड़ित अवधेश ने प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार को सभी संबंधित वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें सौंपी हैं। उन्होंने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अवधेश साहनी ने बताया कि वे सार्वजनिक आयोजनों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसके कारण क्षेत्र में लोग उन्हें 'योगी' के नाम से जानते हैं। धमकियों के बाद से वे काफी परेशान हैं।

प्रशासन से किए सुरक्षा की मांग

अवधेश ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का अनुरोध किया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्राप्त सबूतों की जांच की जा रही है। कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धमकाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने धमकी देने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार छापेमारी की है।

Published on:

16 Oct 2025 05:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में योगी से मांगी 50 लाख की रंगदारी… ‘राना 307 गैंग ने दिया अल्टीमेटम, जान से मिली मारने की धमकी

देवरिया

उत्तर प्रदेश

