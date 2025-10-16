यूपी में कप्तान ने किया पूरी चौकी को लाइन हाजिर, महकमे में मचा हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP कुशीनगर केशव कुमार
कुशीनगर जिले में कप्तान की बड़ी कारवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पड़रौना कोतवाली क्षेत्र की सिधुआं बाजार पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।
SP कुशीनगर केशव कुमार ने चौकी इंचार्ज आकाश सिंह, दरोगा दीपक सिंह यादव, उप निरीक्षक रामलाल यादव, कांस्टेबल उमेश यादव, सूरज कुमार मौर्या, अंगद यादव और विशाल सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। फिलहाल इस कारवाई से महकमे में हड़कंप मच गया।
इसके पहले मंगलवार को भी एसपी ने चौराखास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मारकंडेय सिंह, नेबुआ नौरंगिया में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम खां, कोतवाली पडरौना में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार राय, तमकुहीराज में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव तथा रवींद्रनगर धूस में तैनात कांस्टेबल शुभेंद्र उपाध्याय, तुर्कपट्टी के लक्ष्मण राम प्रजापति व तारकेश्वर सिंह यादव, रामकोला में चंदन कुमार, अहिरौली बाजार के धर्मेंद्र कुमार, कोतवाली हाटा के तैनात चंदन कुमार व रामज्ञानी सिंह यादव, सेवरही के तैनात सत्यम सिंह व तरयाुसजान में तैनात सत्येंद्र कुशवाहा को लाइन हाजिर किया गया है।
कुशीनगर
उत्तर प्रदेश
