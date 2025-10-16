यूपी में कप्तान ने किया पूरी चौकी को लाइन हाजिर, महकमे में मचा हड़कंप

इसके पहले मंगलवार को भी एसपी ने चौराखास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मारकंडेय सिंह, नेबुआ नौरंगिया में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम खां, कोतवाली पडरौना में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार राय, तमकुहीराज में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव तथा रवींद्रनगर धूस में तैनात कांस्टेबल शुभेंद्र उपाध्याय, तुर्कपट्टी के लक्ष्मण राम प्रजापति व तारकेश्वर सिंह यादव, रामकोला में चंदन कुमार, अहिरौली बाजार के धर्मेंद्र कुमार, कोतवाली हाटा के तैनात चंदन कुमार व रामज्ञानी सिंह यादव, सेवरही के तैनात सत्यम सिंह व तरयाुसजान में तैनात सत्येंद्र कुशवाहा को लाइन हाजिर किया गया है।