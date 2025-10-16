Patrika LogoSwitch to English

कुशीनगर

यूपी में कप्तान ने किया पूरी चौकी को लाइन हाजिर, महकमे में मचा हड़कंप

जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कप्तान ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर पेंच कसने शुरू किया है, बता दें कि कप्तान ने चार्ज लेने के बाद ही कारवाई शुरू कर दिए थे।

less than 1 minute read

कुशीनगर

image

anoop shukla

Oct 16, 2025

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP कुशीनगर केशव कुमार

कुशीनगर जिले में कप्तान की बड़ी कारवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पड़रौना कोतवाली क्षेत्र की सिधुआं बाजार पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

सिधुआं बाजार चौकी लाइन हाजिर

SP कुशीनगर केशव कुमार ने चौकी इंचार्ज आकाश सिंह, दरोगा दीपक सिंह यादव, उप निरीक्षक रामलाल यादव, कांस्टेबल उमेश यादव, सूरज कुमार मौर्या, अंगद यादव और विशाल सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। फिलहाल इस कारवाई से महकमे में हड़कंप मच गया।

मंगलवार को भी हुई थी बड़ी कारवाई

इसके पहले मंगलवार को भी एसपी ने चौराखास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मारकंडेय सिंह, नेबुआ नौरंगिया में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम खां, कोतवाली पडरौना में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार राय, तमकुहीराज में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव तथा रवींद्रनगर धूस में तैनात कांस्टेबल शुभेंद्र उपाध्याय, तुर्कपट्टी के लक्ष्मण राम प्रजापति व तारकेश्वर सिंह यादव, रामकोला में चंदन कुमार, अहिरौली बाजार के धर्मेंद्र कुमार, कोतवाली हाटा के तैनात चंदन कुमार व रामज्ञानी सिंह यादव, सेवरही के तैनात सत्यम सिंह व तरयाुसजान में तैनात सत्येंद्र कुशवाहा को लाइन हाजिर किया गया है।

Published on:

16 Oct 2025 02:25 pm

यूपी में कप्तान ने किया पूरी चौकी को लाइन हाजिर, महकमे में मचा हड़कंप

