गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

गोरखपुर में घर के बाहर सोए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह वारदात बुधवार की देर रात बांसगांव के गोड़सरी गांव में हुई। मृतक का नाम मुन्ना साहनी है। परिजनों अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने बताया कि मृतक के कंधे के पास गोली लगी है, यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी है, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की छानबीन कर रही है।