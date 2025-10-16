Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

गोरखपुर के बांसगांव थानाक्षेत्र में देर रात अधेड़ मुन्ना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घरवालाें काे इसका जरा भी भान नहीं चला। परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने कंधे पर गोली लगा देखा, फिलहाल मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 16, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या

गोरखपुर में घर के बाहर सोए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह वारदात बुधवार की देर रात बांसगांव के गोड़सरी गांव में हुई। मृतक का नाम मुन्ना साहनी है। परिजनों अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने बताया कि मृतक के कंधे के पास गोली लगी है, यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी है, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की छानबीन कर रही है।

डॉक्टर ने जांच की तो गोली के निशान दिखे

परिजनों ने बताया कि बुधवार की देर रात तेज आवाज सुनाई दी, बेटा चंद्रभान बाहर निकला तो देखा कि पिता खून से लथपथ पड़े थे। आनन-फानन में परिवार उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टर ने जांच की तो कंधे के पास जली हुई टी-शर्ट दिखाई दी। संदेह होने पर कपड़ा हटाया गया तो गोली के निशान दिखाई दिए। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच

सूचना पर बांसगांव थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम गोड़सरी पहुंची और घटनास्थल के आसपास बारीकी से छानबीन की गई। पुलिस को घटनास्थल से खून के धब्बे और एक संदिग्ध निशान मिले हैं। परिजनों का कहना है कि मुन्ना की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह रानीपुर चौराहे पर जूस की दुकान चलाते थे उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटियां और एक बेटा घर पर ही रहते हैं।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

पुलिस ने आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। घटना के समय मुन्ना का बेटा चंद्रभान, पत्नी आशा देवी और तीनों बेटियां घर के अंदर सो रही थीं। गोली किसने चलाई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है।

जितेंद्र कुमार, SP साउथ

SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हत्या के पर्दाफाश के लिए पुलिस लगी है जल्द खुलासा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! खेत में युवती से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर जबरन पिलाया जहर; मौत
बिजनोर
bijnor girl poisoned after assault father son arrested saharanpur news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में मातृशक्ति का सम्मान, उज्ज्वला योजना से दीपावली पर दो गैस सिलेंडर की सौगात

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मिशन शक्ति 5.0 अभियान: “महिला सम्मान समारोह” का हुआ भव्य आयोजन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

त्यौहार पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कर रहा है बेहतर प्रबंधन, सीसीटीवी से लेकर प्रतीक्षालय सब हुए दुरुस्त

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

फ़िल्मफ़ेयर सम्मान के बाद सांसद रवि किशन का गोरखपुर में हुआ ऐतिहासिक स्वागत,बोले…अब जिंदगी बम-बम बा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में BJP के जिला उपाध्यक्ष पर हमला, आकाशवाणी परिसर को घेरे BJP कार्यकर्ता

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.