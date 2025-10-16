गोरखपुर में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की खून से लथपथ लाश मिली, डॉक्टर ने बताया…कंधे के पास लगी है गोली

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या
गोरखपुर में घर के बाहर सोए अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह वारदात बुधवार की देर रात बांसगांव के गोड़सरी गांव में हुई। मृतक का नाम मुन्ना साहनी है। परिजनों अस्पताल लेकर पहुंचे तब डॉक्टर ने बताया कि मृतक के कंधे के पास गोली लगी है, यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी है, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की छानबीन कर रही है।
परिजनों ने बताया कि बुधवार की देर रात तेज आवाज सुनाई दी, बेटा चंद्रभान बाहर निकला तो देखा कि पिता खून से लथपथ पड़े थे। आनन-फानन में परिवार उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब डॉक्टर ने जांच की तो कंधे के पास जली हुई टी-शर्ट दिखाई दी। संदेह होने पर कपड़ा हटाया गया तो गोली के निशान दिखाई दिए। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना पर बांसगांव थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम गोड़सरी पहुंची और घटनास्थल के आसपास बारीकी से छानबीन की गई। पुलिस को घटनास्थल से खून के धब्बे और एक संदिग्ध निशान मिले हैं। परिजनों का कहना है कि मुन्ना की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह रानीपुर चौराहे पर जूस की दुकान चलाते थे उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटियां और एक बेटा घर पर ही रहते हैं।
पुलिस ने आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। घटना के समय मुन्ना का बेटा चंद्रभान, पत्नी आशा देवी और तीनों बेटियां घर के अंदर सो रही थीं। गोली किसने चलाई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है।
SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हत्या के पर्दाफाश के लिए पुलिस लगी है जल्द खुलासा हो जाएगा।
