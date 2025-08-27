Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

यूपी के इस जिले में इन विद्यालयों से एक-एक लाख जमा कराने के निर्देश, विद्यालयों के संचालकों में मची खलबली

बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के 82 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अंतिम नोटिस जारी किया है। प्रत्येक विद्यालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

देवरिया

anoop shukla

Aug 27, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गैर मान्यता विद्यालयों पर जुर्माना

देवरिया जिले में अब गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की खैर नहीं है, इन पर अब बेसिक शिक्षा विभाग कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये विद्यालय विभिन्न विकास खण्डों में संचालित हो रहे हैं। जिले में अब तक बिना मान्यता के चल रहे 82 विद्यालयों की सूची बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिनको अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है।

बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के विरुद्ध चला अभियान

वहीं विकास खण्ड क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे अन्य विद्यालयों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उन्हे भी नोटिस भेजने के साथ जुर्माना वसूला जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अभियान चलाकर गैर मान्यता के संचालित कक्षा आठवीं तक के विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया था।

एक- एक लाख रुपये जमा कराने के निर्देश

बीएसए के निर्देश के बाद बीईओ द्वारा बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी सूची बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराई गई। बीएसए कार्यालय से इन विद्यालयों को दो- दो नोटिस जारी करने के बाद अंतिम नोटिस जारी करते जुर्माने की धनराशि एक- एक लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिले के ऐसे विद्यालयों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।वहीं सभी बीईओ द्वारा अभी भी उनके क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। इन विद्यालयों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।

इन विकास खंडों में विद्यालयों की संख्या

देवरिया में विभिन्न विकास खण्ड क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे 82 विद्यालयों को नोटिस दी जा चुकी है। जिसमें विकास खण्ड बनकटा में 26, भाटपाररानी में 15, सलेमपुर में छह, गौरीबाजार में चार, रुद्रपुर में तीन, भलुअनी में दो एवं भटनी व पथरदेवा में एक- एक विद्यालय शामिल हैं। वहीं बैतालपुर में पांच, तरकुलवां में दो, देवरिया सदर में नौ एवं नगर क्षेत्र में आठ विद्यालय शामिल हैं।बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के अनुसार, मान्यता के बिना चल रहे विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।

Updated on:

27 Aug 2025 10:35 pm

Published on:

27 Aug 2025 10:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी के इस जिले में इन विद्यालयों से एक-एक लाख जमा कराने के निर्देश, विद्यालयों के संचालकों में मची खलबली

