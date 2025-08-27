यूपी के इस जिले में इन विद्यालयों से एक-एक लाख जमा कराने के निर्देश, विद्यालयों के संचालकों में मची खलबली

बीएसए के निर्देश के बाद बीईओ द्वारा बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को चिन्हित कर उनकी सूची बीएसए कार्यालय को उपलब्ध कराई गई। बीएसए कार्यालय से इन विद्यालयों को दो- दो नोटिस जारी करने के बाद अंतिम नोटिस जारी करते जुर्माने की धनराशि एक- एक लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिले के ऐसे विद्यालयों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।वहीं सभी बीईओ द्वारा अभी भी उनके क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को चिन्हित किया जा रहा है। इन विद्यालयों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।