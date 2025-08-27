अनुपम दुबे सहित दो को आजीवन कारावास की सजा, पांच के खिलाफ दर्ज था मुकदमा, दो की हुई मौत

इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों को आईपीसी की धारा 302 और 149 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिनके खिलाफ पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम के भाई रसीम ने मुकदमा दर्ज कराया था। 26 जुलाई 1995 को मृतक शमीम, इदरीश और सरफराज के साथ अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए आया था। बजरिया मोड़ के पास अनुपम दुबे, शिशु उर्फ बालकिशन, राजेन्द्र उर्फ लंगड़ा, कौशल किशोर, लक्ष्मी नारायण ने बंदूक और तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में अदालत में अनुपम दुबे और बालकिशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि राजेंद्र उर्फ लंगड़ा का केस पहले ही डिसाइड हो चुका है। दो अन्य की मौत हो चुकी है। ‌