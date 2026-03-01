सपा सरकार में माफियाओं को खुली छूट, धुरंधर फिल्म पर भी बीजेपी विधायक शलभ मणि का बड़ा बयान

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' में दर्शाई गई बातें काफी हद तक वास्तविक घटनाओं और तथ्यों पर आधारित हैं। फिल्म के माध्यम से कई सच्चाइयां सामने आई हैं और भविष्य में भी ऐसे तथ्य उजागर होते रहेंगे। विधायक ने आगामी चुनावों को लेकर भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 तक पार्टी की कोई राजनीतिक संभावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन के मुद्दों पर मतदान कर रही है, न कि जाति और भ्रम की राजनीति पर। शलभ ने कहा कि आज महिला सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्कोप मौजूद है। सपा सरकार में इन चीजों का सोचना भी सपने जैसा था।