25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

सपा सरकार में माफियाओं को खुली छूट, धुरंधर फिल्म पर भी बीजेपी विधायक शलभ मणि का बड़ा बयान

देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है, उन्होंने जहां की जनता 'लाल टोपी' की असलियत समझ चुकी है और सपने में भी दुबारा मौका नहीं देगी।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Mar 25, 2026

Up news, deoria

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक

समाजवादी पार्टी पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने तगड़ा जुबानी हमला किया है। इस दौरान संगीन आरोप लगाते हुए उन्होने कहा कि 'लाल टोपी' और सपा की असलियत अब जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। विधायक ने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर थे।

सपा राज में हथियार, जाली नोट का धंधा फलता फूलता था

उन्होंने कहा कि उस समय जब सपा से जुड़े लोग सड़कों पर निकलते थे, तो आम जनता में भय का माहौल बन जाता था। शलभ मणि त्रिपाठी ने दावा किया कि प्रदेश में माफियाओं का वर्चस्व था और वे अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही उन्होंने जाली नोटों के कारोबार का भी उल्लेख किया और कहा कि उस समय अपराधियों को खुली छूट प्राप्त थी।

जनता अब विकास और सुशासन के मुद्दों पर मतदान कर रही है

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आई फिल्म 'धुरंधर' में दर्शाई गई बातें काफी हद तक वास्तविक घटनाओं और तथ्यों पर आधारित हैं। फिल्म के माध्यम से कई सच्चाइयां सामने आई हैं और भविष्य में भी ऐसे तथ्य उजागर होते रहेंगे। विधायक ने आगामी चुनावों को लेकर भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 तक पार्टी की कोई राजनीतिक संभावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन के मुद्दों पर मतदान कर रही है, न कि जाति और भ्रम की राजनीति पर। शलभ ने कहा कि आज महिला सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्कोप मौजूद है। सपा सरकार में इन चीजों का सोचना भी सपने जैसा था।

ये भी पढ़ें

Kanpur News: कुर्सी विवाद पर बवाल, जिलाध्यक्ष बीच कार्यक्रम से निकले बाहर,कांग्रेस का तंज ‘अनुशासन की अर्थी’
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / सपा सरकार में माफियाओं को खुली छूट, धुरंधर फिल्म पर भी बीजेपी विधायक शलभ मणि का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया में भीषण हादसा…स्कूली बस और बाइक में भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

Up news, gorakhpur
देवरिया

प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने किया जम कर हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी… प्रशासन के हाथ,पांव फूले

Up news। Deoria
देवरिया

देवरिया पुलिस ऑफिस के स्टेनो अफजल खाँ व आरक्षी दीपक सिंह धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार…महकमे में हड़कंप

Up news, deoria
देवरिया

फर्जी वरासत से 74 लाख रुपए सरकारी धन हड़पने का मामला उजागर, डीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश

Up news, deoria
देवरिया

SP देवरिया की बड़ी कारवाई…तीन दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 40 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.