देवरिया में पुलिसकर्मियों के क्षेत्र में व्यापक फेरबदल, कई को मिली नई तैनाती

गोरखनाथ सरोज को प्रभारी निरीक्षक थाना ATH बनाया गया है। महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को थाना अध्यक्ष लार और दिनेश कुमार मिश्रा को थाना खुखुन्दू भेजा गया। इनके अलावा उप निरीक्षक विशाल कुमार, प्रदीप कुमार, उमेश कुमार बाजपेई, अभिषेक कुमार राय, नंद प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, विपिन यादव, बलराम सिंह, राघवेंद्र सिंह, संजय कुमार पाल, सुनील कुमार पटेल, चंद्रशेखर यादव, नंदकुमार यादव, परवेज आलम, घनश्याम सिंह यादव, सत्य प्रकाश यादव और आहट कुमार यादव का भी ट्रांसफर हुआ हैं।