देवरिया में पुलिसकर्मियों के क्षेत्र में व्यापक फेरबदल, कई को मिली नई तैनाती

देवरिया जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। SP विक्रांत वीर ने 33 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। इसमें कई इंस्पेक्टर को थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी मिली हैं इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार सिंह को मॉनिटरिंग सेल का प्रभारी बनाया गया है। दुर्गेश कुमार अभी तक कोतवाली के थानाध्यक्ष थे। विनोद कुमार सिंह को अतिरिक्त थाना प्रभारी अपराध एवं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले वह थाना रुद्रपुर में तैनात थे।
अजय कुमार पांडे को साइबर थाना भेज दिया गया है। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे को थाना भलुअनी की जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर संतोष कुमार को पुलिस लाइन से हटाकर अब मीडिया सेल का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं रणजीत सिंह भदौरिया को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था थाना गौरीबाजार भेज दिया गया है, वह भी पुलिस लाइन में थे। निरीक्षक अनिल कुमार को मदनपुर थाने से अब रुद्रपुर थाने की जिम्मेदारी मिली है।
गोरखनाथ सरोज को प्रभारी निरीक्षक थाना ATH बनाया गया है। महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को थाना अध्यक्ष लार और दिनेश कुमार मिश्रा को थाना खुखुन्दू भेजा गया। इनके अलावा उप निरीक्षक विशाल कुमार, प्रदीप कुमार, उमेश कुमार बाजपेई, अभिषेक कुमार राय, नंद प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, विपिन यादव, बलराम सिंह, राघवेंद्र सिंह, संजय कुमार पाल, सुनील कुमार पटेल, चंद्रशेखर यादव, नंदकुमार यादव, परवेज आलम, घनश्याम सिंह यादव, सत्य प्रकाश यादव और आहट कुमार यादव का भी ट्रांसफर हुआ हैं।
