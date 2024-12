विक्रांत वीर IPS आज देवरिया के नए SP के रूप में कार्यभार ग्रहण किए, इस दौरान VIP गेस्ट हाउस परिसर में नवागत SP को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत करने वालों में ASP उत्तरी दीपेंद्र नाथ चौधरी IPS, ASP दक्षिणी सुनील सिंह, CO सदर संजय रेड्डी, CO भाटपार रानी शिव प्रताप सिंह, CO सलेमपुर दीपक शुक्ल, CO बरहज आदित्य गौतम, CO रुद्रपुर अंशुमान श्रीवास्तव सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी शामिल रहे।