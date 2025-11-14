यूपी में एनकाउंटर पर पुलिस की स्क्रिप्ट फेल, कोर्ट ने दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश…महकमे में हड़कंप

देवरिया जिले के बनकटा में पशु तस्कर के साथ हुए एनकाउंटर पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, यहां पुलिस की पूरी कहानी पर ही गंभीर सवाल खड़ा किया गया है। अदालत ने पुलिस द्वारा लगाए गए लूट, पुलिस कर्मियों पर फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसे सभी गंभीर आरोप खारिज करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने सब इंस्पेक्टर सुशांत पाठक, हेड कॉन्स्टेबल राजेश कुमार तथा कॉन्स्टेबल सज्जन चौहान के विरुद्ध धारा 261 BNS के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि पुलिस ने घटना को गलत रूप देते हुए गंभीर धाराएं लगाईं।