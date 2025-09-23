देवरिया के नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार, पशु तस्करों पर लगाम बड़ी प्राथमिकता

देवरिया में पशु तस्करी पर प्रभावी रोकथाम न कर पाने के कारण पुलिस अधीक्षक विक्रांतवीर को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह अलीगढ़ के एसएसपी रहे संजीव सुमन को देवरिया का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
सोमवार को संजीव सुमन ने जिले के नए SP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि पशु तस्करी एवं अन्य अपराधों पर प्रभावशाली कंट्रोल न बना पाने के कारण विक्रांत वीर को DGP मुख्यालय से संबंध कर दिया गया।नए एसपी ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार देवरिया में पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सीमा से सटे होने के कारण शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी।
जनसुनवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। लंबित जांच का समय पर निपटारा किया जाएगा। महिला सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जिले में यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा। बिहार राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण कर तस्करी रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। इन टीमों को प्रशिक्षण देकर सीमा पर तैनात किया जाएगा, पुलिस कार्यप्रणाली को पारदर्शी और संवेदनशील बनाया जाएगा।
2014 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव सुमन बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद डेढ़ वर्ष तक बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। UPSC में सफलता पाकर IPS बने। संजीव अब तक बुलंदशहर, आजमगढ़, बागपत, कानपुर, हापुड़, लखनऊ और अलीगढ़ में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।