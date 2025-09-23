Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

देवरिया के नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार, पशु तस्करों पर लगाम बड़ी प्राथमिकता

जिले के नए SP संजीव सुमन ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। अपनी प्राथमिकताओं में गौवंश व शराबी तस्करों पर लगाम लगाने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गो और शराब तस्करी रोकने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा रही है।

देवरिया

anoop shukla

Sep 23, 2025

Up news, deoria police
फोटो सोर्स: देवरिया पुलिस X, नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार

देवरिया में पशु तस्करी पर प्रभावी रोकथाम न कर पाने के कारण पुलिस अधीक्षक विक्रांतवीर को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह अलीगढ़ के एसएसपी रहे संजीव सुमन को देवरिया का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

पशु तस्करों पर होगी कड़ी कारवाई

सोमवार को संजीव सुमन ने जिले के नए SP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि पशु तस्करी एवं अन्य अपराधों पर प्रभावशाली कंट्रोल न बना पाने के कारण विक्रांत वीर को DGP मुख्यालय से संबंध कर दिया गया।नए एसपी ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार देवरिया में पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सीमा से सटे होने के कारण शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी।

Updated on:

23 Sept 2025 12:16 am

Published on:

23 Sept 2025 12:09 am

देवरिया के नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार, पशु तस्करों पर लगाम बड़ी प्राथमिकता

