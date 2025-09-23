देवरिया के नए SP संजीव सुमन ने ग्रहण किया कार्यभार, पशु तस्करों पर लगाम बड़ी प्राथमिकता

सोमवार को संजीव सुमन ने जिले के नए SP के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि पशु तस्करी एवं अन्य अपराधों पर प्रभावशाली कंट्रोल न बना पाने के कारण विक्रांत वीर को DGP मुख्यालय से संबंध कर दिया गया।नए एसपी ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार देवरिया में पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सीमा से सटे होने के कारण शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी।