Azam Khan: 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान! कल सुबह 7 बजे रिहाई तय, दर्ज हैं 104 मुकदमे

आजम खान के वकील इमरानुल्लाह ने कहा कि पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में हाल ही में नई धाराएं (IPC 467, 471, 201) जोड़ी हैं। लेकिन इनमें अब तक उनकी कस्टडी नहीं ली गई है। ऐसे में रिहाई संभव है। उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश है और सबूतों की कमी के कारण आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिली है।