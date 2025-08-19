राज्यमंत्री पर मंदिर की जमीन कब्जा करने का आरोप, देवरिया में दिन भर चली महंत और प्रशासन के बीच नूरा कुश्ती

महंत राजेश नारायण दास ने सीधे आरोप लगाया कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की भूमि पर कुछ दिन पूर्व जबरदस्ती दीवार खड़ी कर दी गई। यह सब मंत्री ने अपनी प्रभाव का इस्तेमाल कर कराया। इसके बाद महंत ने बताया कि इस बाबत प्रशासन से बार बार विनती की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार 18 अगस्त को मंदिर की तरफ बड़ा गेट जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया। महंत ने सीधी चेतावनी दी है कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।