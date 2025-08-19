राज्यमंत्री पर मंदिर की जमीन कब्जा करने का आरोप, देवरिया में दिन भर चली महंत और प्रशासन के बीच नूरा कुश्ती

देवरिया जिले में प्रदेश की राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लगा है, यह आरोप वहां के हनुमान मंदिर के महंत ने लगाया है। इस बात से नाराज होकर मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास मंगलवार की सुबह मंदिर चौराहे पर धरने पर बैठ गए।
महंत ने कहा कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की राज्यमंत्री कोशिश कर रही हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, ज्योंहि महंत के धरने की खबर आसपास फैली बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर एसडीएम श्रुति शर्मा, सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी, कोतवाल डीके सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने महंत को समझा-बुझाकर रास्ते से हटवाया। SDM श्रृति शर्मा ने शाम पांच बजे मंदिर की भूमि की नापी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद महंत राजेश नारायण दास मानने को तैयार हुए। देर शाम तक नापी का कार्य चल रहा था।
महंत राजेश नारायण दास ने सीधे आरोप लगाया कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की भूमि पर कुछ दिन पूर्व जबरदस्ती दीवार खड़ी कर दी गई। यह सब मंत्री ने अपनी प्रभाव का इस्तेमाल कर कराया। इसके बाद महंत ने बताया कि इस बाबत प्रशासन से बार बार विनती की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार 18 अगस्त को मंदिर की तरफ बड़ा गेट जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया। महंत ने सीधी चेतावनी दी है कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।