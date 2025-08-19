Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

राज्यमंत्री पर मंदिर की जमीन कब्जा करने का आरोप, देवरिया में दिन भर चली महंत और प्रशासन के बीच नूरा कुश्ती

देवरिया में हनुमान मंदिर के महंत राजेश नारायण दास ने मंगलवार को मंदिर परिसर में धरना दिया। महंत का आरोप है कि प्रदेश सरकार की एक राज्य मंत्री मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा कर रही हैं।

देवरिया

anoop shukla

Aug 19, 2025

Up news, deoria
फोटो सोर्स: पत्रिका, मंदिर की जमीन कब्जाने के विरोध में महंत का धरना

देवरिया जिले में प्रदेश की राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लगा है, यह आरोप वहां के हनुमान मंदिर के महंत ने लगाया है। इस बात से नाराज होकर मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजेश नारायण दास मंगलवार की सुबह मंदिर चौराहे पर धरने पर बैठ गए।

महंत के धरने पर बैठने की सूचना पर पहुंची भारी फोर्स

महंत ने कहा कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की राज्यमंत्री कोशिश कर रही हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, ज्योंहि महंत के धरने की खबर आसपास फैली बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर एसडीएम श्रुति शर्मा, सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी, कोतवाल डीके सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

देर शाम तक चला पैमाईश का काम

अधिकारियों ने महंत को समझा-बुझाकर रास्ते से हटवाया। SDM श्रृति शर्मा ने शाम पांच बजे मंदिर की भूमि की नापी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद महंत राजेश नारायण दास मानने को तैयार हुए। देर शाम तक नापी का कार्य चल रहा था।

राज्यमंत्री पर मंदिर की जमीन कब्जाने का सीधा आरोप

महंत राजेश नारायण दास ने सीधे आरोप लगाया कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की भूमि पर कुछ दिन पूर्व जबरदस्ती दीवार खड़ी कर दी गई। यह सब मंत्री ने अपनी प्रभाव का इस्तेमाल कर कराया। इसके बाद महंत ने बताया कि इस बाबत प्रशासन से बार बार विनती की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार 18 अगस्त को मंदिर की तरफ बड़ा गेट जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया। महंत ने सीधी चेतावनी दी है कि मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

19 Aug 2025 11:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / राज्यमंत्री पर मंदिर की जमीन कब्जा करने का आरोप, देवरिया में दिन भर चली महंत और प्रशासन के बीच नूरा कुश्ती

