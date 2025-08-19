गोरखपुर में गैस रिसाव का बड़ा हादसा टला, दर्जन भर मासूम छात्रों के उल्टी, दस्त से मचा हड़कंप…ग्रामीणों का प्रदर्शन

एशियन फर्टिलाइजर लिमिटेड से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, सोमवार को कंडम हो चुके प्लांट से जहरीली गैस निकलने से गांव के लगभग एक दर्जन बच्चों की तबियत बिगड़ गई और अचानक उन्हें उल्टी,दस्त शुरू हो गई, बच्चों की हालत बिगड़ने पर सभी को सरदारनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने उन्हें घर भेज दिया।
बता दें कि देवकहिया गांव के बच्चे छुट्टी होने पर घर जा रहे थे। फैक्ट्री के पास पहुंचे ही थे कि प्लांट से गैस का रिसाव हो गया। जिसके संपर्क में आने से बच्चों को थोड़ी देर बाद उल्टी, दस्त होने लगी। प्रधान मैनेजर शर्मा ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम कुंवर सचिन सिंह व पुलिस के अधिकारियों ने प्लांट को बंद करा दिया।
इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन लगातार सुरक्षा को नजअंदाज करते हुए फैक्ट्री चला रहा है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे बंद करने की मांग कई बार की जा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।
गैस रिसने से अरना, अंश कुमार, शन्नी, गणेश,आर्यन, सिद्धार्थ, निहाल शर्मा, रितिक, लवी, अंश सहित दर्जन भर बच्चों की तबीयत विगड गई थी। उन्हें उल्टी व गले मे खरास होने लगा एसडीएम के निर्देश पर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारनगर उपचार के लिए भेज दिया गया जहां उनका ईलाज किया गया। इस फैक्ट्री से पहले भी गैस लीक हुआ था। 16 अगस्त 2024 को टैंकर से गैस का रिसाव हुआ था। देवकहिया गांव के लोगों की तबियत बिगड़ी थी। उस समय भी लोग फैक्ट्री के गेट पर जमा हो गए थे और प्रदर्शन किया था।
गैस रिसने की जानकारी मिलते ही डीएम दीपक मीणा ने बताया कि एशियन फर्टिलाइजर फैक्ट्री में जहरीली गैस की सूचना मिलते ही एसडीएम चौरी चौरा मौके पर पहुंच गए। प्रभावित बच्चों का इलाज कराया गया है। सभी स्वस्थ हैं। प्लांट को बंद करा दिया गया है। फैक्ट्री 30 वर्ष से अधिक पुरानी है। देवकहिया गांव की आबादी से सटी है। इसकी जांच के लिए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।