गोरखपुर में गैस रिसाव का बड़ा हादसा टला, दर्जन भर मासूम छात्रों के उल्टी, दस्त से मचा हड़कंप…ग्रामीणों का प्रदर्शन

गैस रिसने से अरना, अंश कुमार, शन्नी, गणेश,आर्यन, सिद्धार्थ, निहाल शर्मा, रितिक, लवी, अंश सहित दर्जन भर बच्चों की तबीयत विगड गई थी। उन्हें उल्टी व गले मे खरास होने लगा एसडीएम के निर्देश पर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारनगर उपचार के लिए भेज दिया गया जहां उनका ईलाज किया गया। इस फैक्ट्री से पहले भी गैस लीक हुआ था। 16 अगस्त 2024 को टैंकर से गैस का रिसाव हुआ था। देवकहिया गांव के लोगों की तबियत बिगड़ी थी। उस समय भी लोग फैक्ट्री के गेट पर जमा हो गए थे और प्रदर्शन किया था।