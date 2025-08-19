Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में गैस रिसाव का बड़ा हादसा टला, दर्जन भर मासूम छात्रों के उल्टी, दस्त से मचा हड़कंप…ग्रामीणों का प्रदर्शन

गोरखपुर में गैस रिसाव की बड़ी घटना होने से बच गई, ग्रामीणों और प्रशासन की सूझबूझ से दर्जनों बच्चों को समय से इलाज करें

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 19, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, जहरीली गैस निकलने के बाद आक्रोश व्यक्त करते ग्रामीण

एशियन फर्टिलाइजर लिमिटेड से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई, सोमवार को कंडम हो चुके प्लांट से जहरीली गैस निकलने से गांव के लगभग एक दर्जन बच्चों की तबियत बिगड़ गई और अचानक उन्हें उल्टी,दस्त शुरू हो गई, बच्चों की हालत बिगड़ने पर सभी को सरदारनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने उन्हें घर भेज दिया।

स्कूल से लौट रहे बच्चे गैस रिसाव की जद में आए

बता दें कि देवकहिया गांव के बच्चे छुट्‌टी होने पर घर जा रहे थे। फैक्ट्री के पास पहुंचे ही थे कि प्लांट से गैस का रिसाव हो गया। जिसके संपर्क में आने से बच्चों को थोड़ी देर बाद उल्टी, दस्त होने लगी। प्रधान मैनेजर शर्मा ने ग्रामीणों की मदद से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम कुंवर सचिन सिंह व पुलिस के अधिकारियों ने प्लांट को बंद करा दिया।

ये भी पढ़ें

पुलिस सुरक्षा में मजदूर का मर्डर, बदमाशों ने बाइक से की वारदात, हत्या की खबर सुनकर दादी ने भी तोड़ा दम
सम्भल
police protected labour murder sambhal uttar pradesh

प्रदूषण विभाग पर भी आक्रोश

इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन लगातार सुरक्षा को नजअंदाज करते हुए फैक्ट्री चला रहा है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर सवाल उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे बंद करने की मांग कई बार की जा चुकी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

इन बच्चों की बिगड़ी तबियत, सभी खतरे से बाहर

गैस रिसने से अरना, अंश कुमार, शन्नी, गणेश,आर्यन, सिद्धार्थ, निहाल शर्मा, रितिक, लवी, अंश सहित दर्जन भर बच्चों की तबीयत विगड गई थी। उन्हें उल्टी व गले मे खरास होने लगा एसडीएम के निर्देश पर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारनगर उपचार के लिए भेज दिया गया जहां उनका ईलाज किया गया। इस फैक्ट्री से पहले भी गैस लीक हुआ था। 16 अगस्त 2024 को टैंकर से गैस का रिसाव हुआ था। देवकहिया गांव के लोगों की तबियत बिगड़ी थी। उस समय भी लोग फैक्ट्री के गेट पर जमा हो गए थे और प्रदर्शन किया था।

DM ने जांच के लिए बनाई कमेटी, एक सप्ताह में मिलेगी रिपोर्ट

गैस रिसने की जानकारी मिलते ही डीएम दीपक मीणा ने बताया कि एशियन फर्टिलाइजर फैक्ट्री में जहरीली गैस की सूचना मिलते ही एसडीएम चौरी चौरा मौके पर पहुंच गए। प्रभावित बच्चों का इलाज कराया गया है। सभी स्वस्थ हैं। प्लांट को बंद करा दिया गया है। फैक्ट्री 30 वर्ष से अधिक पुरानी है। देवकहिया गांव की आबादी से सटी है। इसकी जांच के लिए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।

ये भी पढ़ें

पुलिस सुरक्षा में मजदूर का मर्डर, बदमाशों ने बाइक से की वारदात, हत्या की खबर सुनकर दादी ने भी तोड़ा दम
सम्भल
police protected labour murder sambhal uttar pradesh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में गैस रिसाव का बड़ा हादसा टला, दर्जन भर मासूम छात्रों के उल्टी, दस्त से मचा हड़कंप…ग्रामीणों का प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.