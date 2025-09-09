Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी की बोगी से अलग होकर ट्रैक पर दौड़ने लगा इंजन, यात्रियों में मचा हड़कंप

देवरिया के नुनखार रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह आठ बजे के लगभग छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस (15105) का इंजन अचानक बोगियों से अलग हो गया। इंजन आगे बढ़ने लगा और बोगियां प्लेटफॉर्म पर रुकी रहीं।

देवरिया

anoop shukla

Sep 09, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों से अलग हुआ इंजन

मंगलवार की सुबह देवरिया में बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां एक ट्रेन के स्टेशन से चलते ही उसका इंजन बोगी से अलग हो गया। यात्रियों ने बिना बोगी के इंजन को पटरियों पर दौड़ते देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी दौड़े-दौड़े मौके पर पहुंचे।

छपरा-गोरखपुर रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेन से अलग हुआ इंजन

जानकारी के मुताबिक यह घटना देवरिया जिले के नूनखार रेलवे स्टेशन पर हुई। छपरा-गोरखपुर रेल खंड पर मंगलवार की सुबह-सुबह यह घटना हुई है। छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन कपलिंग खुलने की वजह से बोगी से अलग हो गया। इंजन के बोगी से अलग होकर आगे बढ़ गया। ऐसा होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच शुरू कर दी है।रेलवे के इंजीनियरों का कहना है कि कपलिंग खुलने से बोगी सेट इंजन अलग हो गया।आखिर कपलिंग कैसे खुली, इसकी जांच अब रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम कर रही है।टीम ने करीब 10 मिनट में इंजन को फिर से बोगियों से जोड़ा। इसके बाद ट्रेन को 8:29 बजे गोरखपुर के लिए रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारी जांच के बाद ही कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। फिलहाल रोज की यात्रा करने वालों को आज अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई।

09 Sept 2025 02:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी की बोगी से अलग होकर ट्रैक पर दौड़ने लगा इंजन, यात्रियों में मचा हड़कंप

