छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी की बोगी से अलग होकर ट्रैक पर दौड़ने लगा इंजन, यात्रियों में मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक यह घटना देवरिया जिले के नूनखार रेलवे स्टेशन पर हुई। छपरा-गोरखपुर रेल खंड पर मंगलवार की सुबह-सुबह यह घटना हुई है। छपरा से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन कपलिंग खुलने की वजह से बोगी से अलग हो गया। इंजन के बोगी से अलग होकर आगे बढ़ गया। ऐसा होते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और संबंधित कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच शुरू कर दी है।रेलवे के इंजीनियरों का कहना है कि कपलिंग खुलने से बोगी सेट इंजन अलग हो गया।आखिर कपलिंग कैसे खुली, इसकी जांच अब रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम कर रही है।टीम ने करीब 10 मिनट में इंजन को फिर से बोगियों से जोड़ा। इसके बाद ट्रेन को 8:29 बजे गोरखपुर के लिए रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारी जांच के बाद ही कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। फिलहाल रोज की यात्रा करने वालों को आज अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई।