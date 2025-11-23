यूपी में अवैध मजार का दुबारा जागा जिन्न, फायर ब्रांड बीजेपी विधायक बोले…बुलडोजर चलाया जाए, गर्माया शहर

शलभ मणि ने बताया कि मेहड़ा पुरवा स्थित अपने आवास पर मां सरस्वती सेवा सदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि स्व. रामनगीना यादव ने मजार को अवैध बताया और इसकी लड़ाई लड़ी तो उनकी हत्या कर दी गई। सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी मजार खड़ी कर दी गई। यह जमीन नगर पालिका, पीडब्लूडी व बंजर की जमीन है। प्रकरण का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चला। मजार पक्ष के लोगों से उनके दस्तावेज मांगे गए। एक भी साक्ष्य वह नहीं दे पाए जिससे साबित हो कि वह जमीन मजार की है। दस्तावेजों में हेराफेरी कर मजार व कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया। यह गंभीर विषय है, सरकार तत्काल इस पर कारवाई कर ध्वस्तीकरण करे।