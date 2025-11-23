Patrika LogoSwitch to English

देवरिया

यूपी में अवैध मजार का दुबारा जागा जिन्न, फायर ब्रांड बीजेपी विधायक बोले…बुलडोजर चलाया जाए, गर्माया शहर

देवरिया के सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मजार के भवन को ध्वस्त किया जाए। प्रशासन इसे गंभीरता से ले और बुलडोजर की कारवाई करे।

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 23, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी

देवरिया सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मजार के भवन को ध्वस्त किया जाए। प्रशासन इसे गंभीरता से संज्ञान में लें और ध्वस्तीकरण की कारवाई की जाए। इतना ही नहीं बल्कि मजार की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस फर्जीवाड़ा में जो भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संलिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया मजार, चले बुलडोजर

शलभ मणि ने बताया कि मेहड़ा पुरवा स्थित अपने आवास पर मां सरस्वती सेवा सदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि स्व. रामनगीना यादव ने मजार को अवैध बताया और इसकी लड़ाई लड़ी तो उनकी हत्या कर दी गई। सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी मजार खड़ी कर दी गई। यह जमीन नगर पालिका, पीडब्लूडी व बंजर की जमीन है। प्रकरण का मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चला। मजार पक्ष के लोगों से उनके दस्तावेज मांगे गए। एक भी साक्ष्य वह नहीं दे पाए जिससे साबित हो कि वह जमीन मजार की है। दस्तावेजों में हेराफेरी कर मजार व कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया। यह गंभीर विषय है, सरकार तत्काल इस पर कारवाई कर ध्वस्तीकरण करे।

Published on:

23 Nov 2025 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी में अवैध मजार का दुबारा जागा जिन्न, फायर ब्रांड बीजेपी विधायक बोले…बुलडोजर चलाया जाए, गर्माया शहर

