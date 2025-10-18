देवरिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले…यूपी का भी मामा हूं

शिवराज चौहान यहां पथरदेवा इलाके में आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में भारतीय जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रविंद्र किशोर शाही की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान दो दिन तक कृषि मेला, स्वास्थ्य शिविर और प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काटकर किया। देवरिया 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 7 सड़कों का लोकार्पण भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये सड़कें पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी। मंत्री ने कहा कि सड़कें विकास की आधारशिला हैं, इनके निर्माण से ग्रामीण अंचल में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।