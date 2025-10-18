पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश, नोटिस जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने और फसलों के सटीक आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 की शुरुआत की थी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीडास्प को 10 करोड़ रुपये जारी किए गए। राज्य में लगभग आठ करोड़ खेत होने के कारण फसलों का भौतिक सत्यापन चुनौतीपूर्ण था। इसलिए, यूपीडास्प ने राज्य भर में फसलों के सैटेलाइट सर्वेक्षण के लिए चार कंपनियों का चयन किया और उन्हें 18 से 20 जिलों का कार्य सौंपा। इन कंपनियों ने संबंधित जिलों में सर्वेक्षण पूरा कर रिपोर्ट कृषि विभाग को सौंप दी है।