मिर्जापुर

‘मैं ही क्यों करूं दिवाली की सफाई और लोग भी तो हैं’… जब पड़ी फटकार तो टॉवर पर चढ़ गई बेटी

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक लड़की टॉवर पर चढ़ गई। वजह थी घर की साफ-सफाई। क्योंकि साफ सफाई के नाम पर लड़की मां ने उसे फटकार लगा दी थी।

less than 1 minute read

मिर्जापुर

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 18, 2025

टॉवर पर चढ़ गई लड़की, प्रतीकात्मक तस्वीर, PC- IANS

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां घर में दीपावली की साफ सफाई हो रही थी। मां ने बेटी से कहा कि कमरे की सफाई कर दो। तो बेटी को गुस्सा आ गया उसने कहा कि मैं ही सफाई क्यों करूं घर में और भी लोग हैं। बस फिर क्या था मां ने बेटी को फटकार लगा दी। बेटी का पारा हाई हो गया और वह घर से बाहर निकल गई और गांव में ही बने एक टॉवर पर चढ़ गई। काफी देर समझाने बुझाने के बाद वह नीचे उतरी। इस दौरान पुलिस भी मौके पह पहुंची। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ।

काफी समझाने के बाद नीचे उतरी

पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र के डीह गांव का है। यहां शुक्रवार को दीपावली पर घर की सफाई करने के लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दी। बस फिर क्या था बेटी ने मुंह फुला लिया और घर से बाहर निकल गई। गांव में ही मौजूद एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को टॉवर पर चढ़ते हुए देखा तो घर वालों को बुलाया, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई.

पूरे ड्रामे का वीडियो आया सामने

लड़की को टॉवर पर चढ़ा देखने की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने लड़की के घर वालों को सूचना दी। घरवाले लड़की से नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करते रहे। लेकिन, उसने नीचे उतरने का नाम न लिया। लोगों ने काफी परेशान होने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किसी तरह से समझा-बुझाकर लड़की को नीचे उतारा। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सफाई के लिए भाई और अन्य लोगों को बोलने के बजाय मां ने बेटी को बोल दिया, जिसके कारण वह नाराज हो गई।

Published on:

18 Oct 2025 03:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / ‘मैं ही क्यों करूं दिवाली की सफाई और लोग भी तो हैं’… जब पड़ी फटकार तो टॉवर पर चढ़ गई बेटी

