‘मैं ही क्यों करूं दिवाली की सफाई और लोग भी तो हैं’… जब पड़ी फटकार तो टॉवर पर चढ़ गई बेटी

टॉवर पर चढ़ गई लड़की, प्रतीकात्मक तस्वीर, PC- IANS
उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां घर में दीपावली की साफ सफाई हो रही थी। मां ने बेटी से कहा कि कमरे की सफाई कर दो। तो बेटी को गुस्सा आ गया उसने कहा कि मैं ही सफाई क्यों करूं घर में और भी लोग हैं। बस फिर क्या था मां ने बेटी को फटकार लगा दी। बेटी का पारा हाई हो गया और वह घर से बाहर निकल गई और गांव में ही बने एक टॉवर पर चढ़ गई। काफी देर समझाने बुझाने के बाद वह नीचे उतरी। इस दौरान पुलिस भी मौके पह पहुंची। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ।
पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र के डीह गांव का है। यहां शुक्रवार को दीपावली पर घर की सफाई करने के लिए मां ने बेटी को फटकार लगा दी। बस फिर क्या था बेटी ने मुंह फुला लिया और घर से बाहर निकल गई। गांव में ही मौजूद एक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को टॉवर पर चढ़ते हुए देखा तो घर वालों को बुलाया, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई.
लड़की को टॉवर पर चढ़ा देखने की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने लड़की के घर वालों को सूचना दी। घरवाले लड़की से नीचे उतरने के लिए मिन्नतें करते रहे। लेकिन, उसने नीचे उतरने का नाम न लिया। लोगों ने काफी परेशान होने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किसी तरह से समझा-बुझाकर लड़की को नीचे उतारा। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में सफाई के लिए भाई और अन्य लोगों को बोलने के बजाय मां ने बेटी को बोल दिया, जिसके कारण वह नाराज हो गई।
बड़ी खबरेंView All
मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग