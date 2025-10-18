‘मैं ही क्यों करूं दिवाली की सफाई और लोग भी तो हैं’… जब पड़ी फटकार तो टॉवर पर चढ़ गई बेटी

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां घर में दीपावली की साफ सफाई हो रही थी। मां ने बेटी से कहा कि कमरे की सफाई कर दो। तो बेटी को गुस्सा आ गया उसने कहा कि मैं ही सफाई क्यों करूं घर में और भी लोग हैं। बस फिर क्या था मां ने बेटी को फटकार लगा दी। बेटी का पारा हाई हो गया और वह घर से बाहर निकल गई और गांव में ही बने एक टॉवर पर चढ़ गई। काफी देर समझाने बुझाने के बाद वह नीचे उतरी। इस दौरान पुलिस भी मौके पह पहुंची। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ।