ट्रेन में नहीं मिली सीट तो दो भाइयों ने फैला दी बम की अफवाह, ATS कर रही पूछताछ!

कानपुर : दिल्ली से बिहार की ओर चली आम्रपाली एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 15708) गुरुवार रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 40 मिनट तक खड़ी रही। वजह? जनरल बोगी में 'टाइम बम' और '12 आतंकियों' की झूठी सूचना! भीड़भाड़ वाली ट्रेन में सीट न मिलने की नाराजगी में दो सगे भाइयों ने कंट्रोल रूम को फोन कर हड़कंप मचा दिया। जीआरपी, पुलिस कमिश्नरेट, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीमें छूटते ही स्टेशन पहुंचीं। तीन बार ट्रेन की कड़ी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ हाथ न लगा। जांच पूरी होते ही ट्रेन रवाना हुई, और दोपहर तक आरोपी भाई फेथफुलगंज से दबोच लिए गए। अब एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) भी मंसूबों की परतें उघाड़ रही है।