दीपों की चमक में छिपा खून का सौदा, बाजारों में उल्लू की लाखों की बोली, अंधविश्वास की काली रात!

लखनऊ के प्रसिद्ध पशु-पक्षी बाजार चौक, नक्खास और नींबू पार्क दिवाली से पहले ही पक्षियों की चहचहाहट से भर जाते हैं। यहां सामान्य दिनों में उल्लू की कीमत महज 3 से 5 हजार रुपये होती है, लेकिन त्योहार की मांग बढ़ते ही ये आसमान छूने लगती है। एक अवैध व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'दिवाली में तंत्र-मंत्र वालों की डिमांड बढ़ जाती है। धन की कामना के लिए बलि चढ़ाने वाले 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक चुकाने को तैयार रहते हैं।' ये आंकड़े सिर्फ उल्लू तक सीमित नहीं हैं तोता, मुनिया, तीतर और बटेर जैसे अन्य प्रतिबंधित पक्षियों की भी कीमतें आसमान लगाती हैं।