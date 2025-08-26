“इतनी गोलियां मारेंगे कि चिथड़े उड़ जाएंगे…योगी आदित्यनाथ का भी जो हाल होगा, पूरा इंडिया देखेगा, एक ईमेल से मचा हड़कंप

देवरिया के BJP से सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी भरा ईमेल मिला है।Mdseraj813@gmail.com से भेजे गए ईमेल में विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। इसमें लिखा गया है—“इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चिथड़े उड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का भी जो हाल होगा, पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज है, मजार को छूकर दिखा लो।” इस धमकी के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। बता दें कि शलभ मणि ने गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर अवैध कब्जे का मामला उठाया था।