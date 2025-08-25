यूपी के इस जिले में 162 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, लोगों की रोजी रोटी होगी प्रभावित, दुकानदार चिंतित

162 illegal shops demolition in Rampur: यूपी में रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) नेशनल हाईवे-24 के किनारे स्थित 162 दुकानों को कल सुबह बुलडोजर के जरिए जमींदोज करने की तैयारी में है। यह कार्रवाई अंबेडकर पार्क से लेकर सीआरपीएफ फोटो चुंगी तक फैली हुई दुकानों पर होगी। प्राधिकरण ने इन दुकानों को अवैध करार दिया है और दुकान मालिकों को आज रात तक कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया है।