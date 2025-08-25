Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

यूपी के इस जिले में 162 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, लोगों की रोजी रोटी होगी प्रभावित, दुकानदार चिंतित

Rampur News: रामपुर में एनएच-24 के किनारे स्थित 162 अवैध दुकानों को रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) कल सुबह बुलडोजर से ध्वस्त करेगा।

रामपुर

Mohd Danish

Aug 25, 2025

rampur nh24 162 illegal shops demolition impact on livelihoods
यूपी के इस जिले में 162 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर | Image Source - Pexels

162 illegal shops demolition in Rampur: यूपी में रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) नेशनल हाईवे-24 के किनारे स्थित 162 दुकानों को कल सुबह बुलडोजर के जरिए जमींदोज करने की तैयारी में है। यह कार्रवाई अंबेडकर पार्क से लेकर सीआरपीएफ फोटो चुंगी तक फैली हुई दुकानों पर होगी। प्राधिकरण ने इन दुकानों को अवैध करार दिया है और दुकान मालिकों को आज रात तक कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया है।

कानूनी नोटिस के साथ शुरू हुई तैयारी

आरडीए के अधिकारियों का कहना है कि इन 162 दुकानों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। इसके चलते प्राधिकरण ने सभी दुकानदारों को नोटिस भेजकर उन्हें समय दिया था कि वे अपनी दुकानों से तुरंत कब्जा खाली कर दें। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य राष्ट्रीय हाईवे के किनारे सड़क सुरक्षा और नियामक मानकों को बनाए रखना है।

ये भी पढ़ें

Fake Transgender: रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी किन्नर, समाज ने जूते चप्पलों से दी सजा, नुमाइश मैदान में हंगामा
बिजनोर
bijnor fake transgender caught extorting money video viral

हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित

इस बड़े कदम के चलते अनुमानित रूप से एक हजार लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। दुकानदारों का कहना है कि अधिकतर दुकानें अस्थायी हैं और यही उनका मुख्य रोजगार का साधन है। कई दुकानदार इस कार्रवाई से चिंतित हैं और अपने रोजगार को बचाने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं।

मालिकाना हक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई

कुछ दुकानदारों ने अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में संजय नरूला, परविंदर सिंह, नूर सबा, अदनान, गुलवेज खां, आरिफ खां, साजिद, जुनैद और जावेद जैसे दुकानदार शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई 4 सितंबर को होगी और अदालत के आदेश के बाद ही अंतिम कार्रवाई की दिशा तय होगी।

प्रभावित दुकानदारों को राहत और पुनर्वास की संभावनाएं

स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि यदि कार्रवाई बिना कोई राहत योजना के की जाती है, तो इससे ना सिर्फ उनकी आजीविका प्रभावित होगी बल्कि हाईवे के किनारे व्यापारिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। प्राधिकरण ने फिलहाल इस मामले में पुनर्वास योजना पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 08:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / यूपी के इस जिले में 162 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, लोगों की रोजी रोटी होगी प्रभावित, दुकानदार चिंतित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.