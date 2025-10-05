एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा 3261 करोड़ का नया रेल प्रोजेक्ट, सामने आया बड़ा अपडेट

Indore Budhni Rail Project - एमपी में रेलवे के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर से एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रेलवे का यह नया ट्रैक प्रदेश के कई बड़े शहरों को सीधा जोड़ देगा। नई रेल लाइन से इंदौर के लिए इन शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी, राज्य के अनेक कस्बों में पहली बार ट्रेन पहुंचेगी। यह रेलवे लाइन इंदौर के मांगलिया गांव से बुदनी के वर्तमान यार्ड के बीच बिछाई जा रही है। 205 किलोमीटर के इस रेल प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। देवास जिले में रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे हैं।