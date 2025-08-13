Video में देखिए भाजपा विधायक का बयान- ‘ताजमहल एक शिव मंदिर है’

BJP MLA Murli Bhanwra statement: मध्यप्रदेश के एक भाजपा विधायक ने ताजमहल को लेकर जो बयान दिया है वो सुर्खियां बन गया है। भाजपा विधायक ने ताजमहल को तजोमहल बताते हुए उसे भगवान शिव का मंदिर बताया है, विधायक का ये भी कहना है वहां एक जलधारा बहती है जो भगवान शिव का अभिषेक करती है और अगर जांच हो जाए तो ताजमहल शिवमंदिर साबित होगा। विधायक ने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है।
देखें वीडियो-
देवास जिले के बागली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर बागली से भाजपा विधायक मुरली भंवरा ने ताजमहल को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो अब सुर्खियों में हैं। दरअसल विधायक मुरली भंवरा ने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गा है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ‘तजोमहल’ है, जो भगवान शिव का मंदिर है। उन्होंने कहा कि यहां जलधारा शिवलिंग का अभिषेक करती है। अगर इसकी जांच हो तो यह शिव मंदिर साबित होगा।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बागली विधानसभा में निकाली गई करीब 23 किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जोश साफ नजर आया। जटाशंकर मंडल द्वारा आयोजित इस यात्रा का नेतृत्व बागली विधायक मुरली भंवरा ने किया। थाना चौराहे से शुरू होकर यात्रा गादिया पहुंची जहां इसका समापन हुआ।