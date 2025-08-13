Video में देखिए भाजपा विधायक का बयान- ‘ताजमहल एक शिव मंदिर है’

देवास जिले के बागली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर बागली से भाजपा विधायक मुरली भंवरा ने ताजमहल को लेकर एक ऐसी बात कह दी जो अब सुर्खियों में हैं। दरअसल विधायक मुरली भंवरा ने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गा है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ‘तजोमहल’ है, जो भगवान शिव का मंदिर है। उन्होंने कहा कि यहां जलधारा शिवलिंग का अभिषेक करती है। अगर इसकी जांच हो तो यह शिव मंदिर साबित होगा।