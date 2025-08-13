एमपी में भरभराकर मरीजों पर गिरी अस्पताल की फाल सीलिंग, मची चीख पुकार…

अस्पताल के न्यूरोलाजी विभाग में बुधवार की तड़के सुबह यह हादसा हुआ है। मंगलवार की रात मरीज वार्ड में आराम कर रहे थे। तड़के करीब पौने चार बजे के आसपास अचानक छत की फाल सीलिंग के टूटने की आवाज आई। उस समय कुछ मरीज जग रहे थे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी फाल सीलिंग भरभराकर मरीजों के ऊपर गिर गई। सीलिंग गिरते ही वार्ड में हड़कंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वार्ड में भर्ती मरीजों केा तत्काल परिजन बिस्तर से उठाकर सुरक्षित स्थान तरफ ले आए। इनमें कुछ मरीजों की हालत खराब थी जिनको तत्काल दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वार्ड में मरीज और अटेंडर मिलाकर करीब पचास की संख्या में लोग थे।