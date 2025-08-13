‘चेतावनी’ अब बिगड़ने वाला है मौसम, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

mp weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव होने वाला है अलग-अलग साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव होने से बीते कुछ दिनों से रूठे मानसून के अब बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को भोपाल, जबलपुर, दमोह, नर्मदापुरम जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 6 जिलों में अतिभारी बारिश और 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
Orange Alert (अतिभारी बारिश)- मौसम विभाग ने बुधवार को जारी बुलेटिन में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। (ये चेतावनी गुरूवार 14 अगस्त सुबह 8.30 तक के लिए वैध है) ।
Yellow Alert (येलो अलर्ट)- रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिंगरोली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश झंझावत और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। (ये चेतावनी गुरूवार 14 अगस्त सुबह 8.30 तक के लिए वैध है)।
मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में कई अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। एक मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर भटिंडा, पटियाला, देहरादून और फिर पूर्व-दक्षिणपूर्व दिशा में हिमालय की तलहटी के पास अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम यूपी के ऊपर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से आज बुधवार को पश्चिम-मध्य और उससे निकटवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बनने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।