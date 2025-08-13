‘चेतावनी’ अब बिगड़ने वाला है मौसम, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में कई अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। एक मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर भटिंडा, पटियाला, देहरादून और फिर पूर्व-दक्षिणपूर्व दिशा में हिमालय की तलहटी के पास अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पश्चिम यूपी के ऊपर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से आज बुधवार को पश्चिम-मध्य और उससे निकटवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बनने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।