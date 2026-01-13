13 जनवरी 2026,

मंगलवार

देवास

Budget 2026-27: निम्न वर्ग को उम्मीद…’कम हों रसोई गैस के दाम’

Budget 2026-27: मध्यप्रदेश में देवास जिले के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं...

2 min read
Google source verification

देवास

image

Astha Awasthi

Jan 13, 2026

Budget 2026-27

Budget 2026-27 (Photo Source - Patrika)

Budget 2026-27: केंद्रीय बजट हर वर्ग की उम्मीदों का आईना होता है, खासकर मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लिए यह राहत और स्थिरता की बड़ी आस लेकर आता है। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के दाम, टैक्स का बोझ, शिक्षा-स्वास्थ्य की लागत और रोजगार की चुनौतियों के बीच आम जनता की नजर ऐसे बजट पर है जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सके।

इस बार मध्यप्रदेश में देवास जिले के लोगों को बजट से अपेक्षा है कि वह गैस सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता, टैक्स स्लैब में वास्तविक राहत, छोटे व्यापारियों व युवाओं के लिए अवसर, सस्ते लोन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस प्रावधान करे, ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच सके।

सिलेंडरों के दाम कम हो

गैस सिलेंडरों के दाम कम होना चाहिए। क्योंकि दामों को कारण कई बार लोग रिफिल नहीं करवा पाते है। सब्सिडी समय पर मिले और गैस सिलेंडर की कीमत भी कम होने के साथ उसे स्थिर रखा जाए। -चांदनी सोलंकी, गृहिणी, देवास

टैक्स स्लैब में राहत मिले

बजट में ऐसे प्रावधान हों कि मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग में अंतर कम होना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने निम्न आय वर्ग की कमर तोड़ दी है। टैक्स स्लैब में जो राहत दी गई है। उसका लाभ भी सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है। - दीपेश शर्मा, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, देवास

लोन पर छूट बढ़ाई जाए

बजट में छोटे व्यापारियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कई लोगों ने पीएम सम्मान निधि से लोन लिया है। निम्न आय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा बीमा की गारंटी भी मिलना चाहिए। टैक्स में छूट से लेकर हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। -राजू राजपूत, ठेकेदार

स्टार्टअप का प्रावधान हो

युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप जैसे कार्य या प्रावधान किया जाना चाहिए। बजट में हर वर्ग के लिए रोजगार का प्रावधान होना चाहिए। - राजेश सोलंकी, खेल, देवास

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Jan 2026 06:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / Budget 2026-27: निम्न वर्ग को उम्मीद…’कम हों रसोई गैस के दाम’

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

