देवास

एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश! मंदिर में घुसकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी, आरोपी धराया

Hanuman Idol Broken : पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्रम' की शुरुआत कर इलाके के 25 से अधिक सीसीटीवी खंगाले और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

देवास

Faiz Mubarak

Aug 10, 2025

Hanuman Idol Broken
एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश! (Photo Source- Patrika)

Hanuman Idol Broken :मध्य प्रदेश के देवास जिले में हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि, ये चौंकाने वाला घटनाक्रम शुक्रवार का है, लेकिन अब पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले युवक को दबोच लिया है। वहीं, पुलिस पकड़े गए आरोपी को आदतन नशेड़ी बता रही है, पर खास बात ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों में एक छोटी सी ऊंच-नीच माहौल बिगड़ने का कारण बन सकती है। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

आपको बता दें कि, शुक्रवार को देवास शहर के इंद्रानगर बीराखेड़ी इलाके में स्थित तेजाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई थी। इस कृत्य का पता जब स्थानीय लोगों को चला तो मंदिर के बाहर सैकड़ों लोग पहुंच गए और हंगामा शुरु कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने मामला शांत कराते हुए विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कराई।

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्रम' की शुरुआत की। टीम ने आसपास लगे 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। पुलिस की गहन तफ्तीश के बाद एक संदिग्ध कैमरे में कैद हुआ, जिसकी पहचान व्हाट्सएप ग्रुप और मुखबिर तंत्र की मदद से हुई। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है।

इस तरह पकड़ाया युवक

आरोपी की पहचान इंद्रानगर बीराखेड़ी में रहने वाले 19 वर्षीय कान्हा मालवीय के रूप में हुई है। जिसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि, पकड़ा गया आरोपी पहले तो एक सीसीटीवी में संदिग्ध तौर पर दिखाई दिया था, लेकिन पकड़े जाने पर पुलिस को उसके हाथ में वहीं, सिंदूर लगा दिखाई दिया। पुलिस का मानना था कि, आरोपी के हाथ पर लगा सिंदूर और खंडित हुई हनुमान मंदिर की मूर्ति पर लगा सिंदूर एक ही था। ऐसे में आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

हिंदू संगठनों ने की थी कड़ी कार्रवाई की मांग

हालांकि, मूर्ति खंडित होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद किसी की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं है। फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Published on:

10 Aug 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश! मंदिर में घुसकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी, आरोपी धराया

