एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश! मंदिर में घुसकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी, आरोपी धराया

Hanuman Idol Broken :मध्य प्रदेश के देवास जिले में हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि, ये चौंकाने वाला घटनाक्रम शुक्रवार का है, लेकिन अब पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले युवक को दबोच लिया है। वहीं, पुलिस पकड़े गए आरोपी को आदतन नशेड़ी बता रही है, पर खास बात ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के कृत्य कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामलों में एक छोटी सी ऊंच-नीच माहौल बिगड़ने का कारण बन सकती है। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।