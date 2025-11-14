एमपी में घर के बाहर बैठे रिटायर्ड डीएसपी पर गिरा छज्जा, मौत

देवास शहर के होली ट्रिनिटी स्कूल के पास विजयनगर क्षेत्र में रिटायर्ड डीएसपी हिम्मत सिंह राणा का मकान है। शुक्रवार को हिम्मत सिंह राणा घर के बाहर गेट के पास बैठे हुए थे और तभी दर्दनाक हादसा हो गया। छत का छज्जा अचानक हिम्मत सिंह राणा पर आ गिरा जिससे मलबे में दबने से हिम्मत सिंह राणा की मौत हो गई। छत का छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी।