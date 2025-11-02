नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर पटरी पर फेंका, इंजन से टकराने पर कटी उंगली, मचा हड़कंप

मौके पर पहुंचे आरपीएफ उपनिरीक्षक संजय मीणा ने इंजन के गार्ड रूपेश से चर्चा कर घटना की जानकारी ली।रुपेश ने बताया कि किशोरी ट्रेक के बीच में चल रही थी। इंजन चालक ने काफी हॉर्न बजाया लेकिन वह ट्रैक से नहीं हटी इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद वह टकरा गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। 108 एंबुलेंस से घायल किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और जांच की। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया।