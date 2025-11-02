Patrika LogoSwitch to English

देवास

नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर पटरी पर फेंका, इंजन से टकराने पर कटी उंगली, मचा हड़कंप

MP News: देवास में दिल दहला देने वाली वारदात। छात्रा को बेसुध कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन की चपेट में आने से नाबालिग की उंगलियां कटीं। पुलिस जांच में जुटी।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Akash Dewani

Nov 02, 2025

minor drugged and thrown to railway track train accident mp news

minor thrown to railway track near chanakyapuri railway station (फोटो- सोशल मीडिया)

Train Accident: देवास के चाणक्यपुरी रेलवे कॉसिंग के समीप शनिवार को एक 17 वर्षीय किशोरी ट्रेन के इंजन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उसके हाथ की ऊंगलियां कट गई और सिर में चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना अंतर्गत चाणक्यपुरी रेलवे कॉसिंग के समीप शनिवार सुबह 17 वर्षीय किशोरी रेलवे ट्रैक पर चल रही थीं। इसी दौरान इंदौर की ओर जा रहे ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गई। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गई। (mp news)

मौके पर पहुंची पुलिस

मौके पर पहुंचे आरपीएफ उपनिरीक्षक संजय मीणा ने इंजन के गार्ड रूपेश से चर्चा कर घटना की जानकारी ली।रुपेश ने बताया कि किशोरी ट्रेक के बीच में चल रही थी। इंजन चालक ने काफी हॉर्न बजाया लेकिन वह ट्रैक से नहीं हटी इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद वह टकरा गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। 108 एंबुलेंस से घायल किशोरी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और जांच की। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया।

दो-तीन युवक पीछे से आए और कुछ सुंघा दिया

किशोरी के पिता ने बताया कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं। सुबह वे ड्युटी गए तो उस समय बालिका घर पर ही थी। इसके बाद पुलिस से मामले की जानकारी मिली तो जिला अस्पताल पहुंचा। बच्ची ने मुझे बताया कि वह कचरे की गाड़ी में कचरा डालने गई थीं।

इसी दौरान दो-तीन लडके पीछे से आए और उन्होनें कुछ सुंघा दिया था। इसके बाद रेलवे पटरी पर छोड़कर भाग गए। बच्ची चिमनाबाई स्कूल में कक्षा 11 वीं की पढ़ाई कर रही है। किशोरी ने बताया कि मैं घर पर थीं। सुबह कचरा वाहन में कचरा डालने गई उसी दौरान मैं बेसुध हो गई थीं। मुझे जब होश आया तो मैं रेलवे पटरी पर थीं। लड़कों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मुझे याद नहीं कि कैसे हादसा हो गया।

जांच की जा रही है- एसआई

सिविल लाइन थाने के एसआई कमलकिशोर गोस्वामी ने बताया कि किशोरी के घायल होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। किशोरी के बयान ले लिए हैं। आगे की जांच की जा रही है।

