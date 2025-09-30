Patrika LogoSwitch to English

देवास

भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

MP NEWS: गाड़ी निकालने के मामूली विवाद में हुई कहासुनी और फिर हवाई फायरिंग...भाजपा नेता सहित 8 पर केस दर्ज....।

2 min read

देवास

image

Shailendra Sharma

Sep 30, 2025

dewas

bjp leader opened fire in air over minor dispute

MP NEWS: मध्यप्रदेश के देवास जिले से एक भाजपा नेता की दादागिरी का मामला सामने आया है। जिले में एक विवाद के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें भाजपा नेता पिस्टल और बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाहन निकालने की मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद कहासुनी हुई और फिर भाजपा नेता व उसके परिवार के सदस्यों ने बंदूकें निकाल लीं। इस दौरान भाजपा नेता के हवाई फायर किए जाने की बात भी सामने आ रही है पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें से दो को राउंडअप किया जा चुका है।

भाजपा नेता की दादागिरी

देवास जिले के भौरासा थाना इलाके के महुड़ी गांव में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब वाहन निकालने के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़ व उनके ही परिवार के लोगों के बीच हुआ था। विवाद में भाजपा नेता दशरथ धाकड़ उसके बेटे व परिवार के अन्य सदस्य बंदूकें निकाल लाए और हवाई फायरिंग भी की जिससे गांव में सनसनी फैल गई। राहत की बात ये है कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी।

8 लोगों पर केस दर्ज

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि विजय सिंह धाकड़ नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसके आधार पर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़, उसके भाई लाखन व सूरज सिंह धाकड़, दशरथ के बेटे राजवीर, पृथ्वीराज धाकड़ युवराज धाकड़ सहित परिवार के ही लक्की धाकड़ और रवि धाकड़ पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दो लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। भाजपा नेता व उसके परिवार के लोगों के द्वारा विवाद करने और बंदूकें लहराने के वीडियो भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

