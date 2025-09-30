भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

bjp leader opened fire in air over minor dispute
MP NEWS: मध्यप्रदेश के देवास जिले से एक भाजपा नेता की दादागिरी का मामला सामने आया है। जिले में एक विवाद के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें भाजपा नेता पिस्टल और बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाहन निकालने की मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद कहासुनी हुई और फिर भाजपा नेता व उसके परिवार के सदस्यों ने बंदूकें निकाल लीं। इस दौरान भाजपा नेता के हवाई फायर किए जाने की बात भी सामने आ रही है पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें से दो को राउंडअप किया जा चुका है।
देवास जिले के भौरासा थाना इलाके के महुड़ी गांव में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब वाहन निकालने के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़ व उनके ही परिवार के लोगों के बीच हुआ था। विवाद में भाजपा नेता दशरथ धाकड़ उसके बेटे व परिवार के अन्य सदस्य बंदूकें निकाल लाए और हवाई फायरिंग भी की जिससे गांव में सनसनी फैल गई। राहत की बात ये है कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी।
पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि विजय सिंह धाकड़ नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसके आधार पर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़, उसके भाई लाखन व सूरज सिंह धाकड़, दशरथ के बेटे राजवीर, पृथ्वीराज धाकड़ युवराज धाकड़ सहित परिवार के ही लक्की धाकड़ और रवि धाकड़ पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दो लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। भाजपा नेता व उसके परिवार के लोगों के द्वारा विवाद करने और बंदूकें लहराने के वीडियो भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
देवास
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग