भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि विजय सिंह धाकड़ नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसके आधार पर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़, उसके भाई लाखन व सूरज सिंह धाकड़, दशरथ के बेटे राजवीर, पृथ्वीराज धाकड़ युवराज धाकड़ सहित परिवार के ही लक्की धाकड़ और रवि धाकड़ पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दो लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। भाजपा नेता व उसके परिवार के लोगों के द्वारा विवाद करने और बंदूकें लहराने के वीडियो भी सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।