एमपी में बाइक चलाते वक्त 32 साल के युवक को आया हार्ट अटैक..

32 Year Old Dies of Heart Attack While Driving Bike
mp news: मध्यप्रदेश में कम उम्र में हार्ट अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं ऐसा ही एक मामला अब राजगढ़ जिले से सामने आया है जहां ब्यावरा में एक 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक बाइक चला रहा था तभी उसके सीने में दर्द उठा। दोस्त उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक अपने दोस्तों के साथ दुर्गा जी की झांकिया देखकर बाइक से लौट रहा था।
सुठालिया के नेटाठारी गांव से शहर में झांकी देखने आए युवक की हार्टअटैक से मौत हो गई। घटना बीती रात करीब 10.30 बजे सुठालिया रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। पुलिस ने सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया है। शहर थाना पुलिस के अनुसार, नेटाठारी गांव निवासी देवपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह राजपूत 32 साल रात को अपने दोस्तों माखन प्रजापति व रवि वर्मा के साथ बाइक से नवरात्र पर लगी झांकियां देखने बाइक से ब्यावरा आया था।
देवपाल व उसके मित्र झांकिया देखने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे बाइक देवपाल चला रहा था तभी 10.30 बजे सुठालिया रोड पर पेट्रोल पंप के पास चलती हुई बाइक पर देवपाल सिंह की अचानक से तबियत बिगड़ने लगी। उसे एक उल्टी हुई और सीने व सिर में दर्द होने से वो अचेत हो गया। माखन और रवि उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीएम करने वाले डॉक्टर ने हार्टअटैक से मौत होने की बात कही है। देवपाल की अचानक हुई मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हर कोई हैरान है।
