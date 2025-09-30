एमपी में बाइक चलाते वक्त 32 साल के युवक को आया हार्ट अटैक..

देवपाल व उसके मित्र झांकिया देखने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे बाइक देवपाल चला रहा था तभी 10.30 बजे सुठालिया रोड पर पेट्रोल पंप के पास चलती हुई बाइक पर देवपाल सिंह की अचानक से तबियत बिगड़ने लगी। उसे एक उल्टी हुई और सीने व सिर में दर्द होने से वो अचेत हो गया। माखन और रवि उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीएम करने वाले डॉक्टर ने हार्टअटैक से मौत होने की बात कही है। देवपाल की अचानक हुई मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हर कोई हैरान है।