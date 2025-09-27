Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका स्पेशल

नरसिंहपुर

एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो, बोला- ‘आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है’

mp news: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे का वीडियो, दो युवकों से गाली गलौच करते दे रहा दिखाई, समर्थकों ने युवकों को पीटा भी...।

नरसिंहपुर

Shailendra Sharma

Sep 27, 2025

narsinghpur
former assembly speaker np prajapati son neer prajapati threatens two youths video viral

mp news: मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रहे नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एनपी प्रजापति) के बेटे नीर प्रजापति की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नरसिंहपुर का है जहां की एनपी प्रजापति का निवास है। वीडियो में नीर प्रजापति दो युवकों से गाली गलौच करते हुए कह रहा है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है मैं अकेला जाकर घर में घुसकर मारता हूं। इतना ही नहीं इसी बीच नीर प्रजापति का चचेरा भाई दोनों युवकों के साथ मारपीट करते भी दिख रहा है।

देखें वीडियो-

एनपी प्रजापति के बेटे की गुंडागर्दी

घटना 10 सितंबर की बताई जा रही है तब एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति ने दो युवकों को पूर्व में हुए विवाद को लेकर घर पर बुलाया था। दोनों युवक वहां पहुंचे तभी नीर प्रजापति (वीडियो में लाल टीशर्ट पहने हुए) उन्हें धमकाते हुए कह रहा है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और मैं गली गली में जाकर अकेला लोगों को मारता हूं। दोनों युवक हाथ बांधकर नीर की बातें सुन रहे होते हैं इसी बीच गालियां देते हुए नीर प्रजापति का चचेरा भाई अमित प्रजापति उर्फ अम्मू दोनों युवकों के साथ मारपीट कर देता है। वीडियो में एनपी प्रजापति भी नजर आ रहे हैं।

अम्मू प्रजापति से युवकों का हुआ था विवाद

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शहर की एक होटल में नीर प्रजापति के चचेरे भाई अम्मू प्रजापति से दोनों युवकों का विवाद हुआ था और इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसी विवाद के बाद नीर प्रजापति ने दोनों युवकों को समझाईश देने की बात कहकर घर पर बुलाया था जहां ये सारा घटनाक्रम हुआ। जिन दो युवकों के साथ मारपीट की गई है वो नरसिंहपुर के ही रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बताए जाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। घटना का वीडियो जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।

भोपाल में एक अक्टूबर को हो सकती है सरकारी छुट्टी…
