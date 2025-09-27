एमपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो, बोला- ‘आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है’

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शहर की एक होटल में नीर प्रजापति के चचेरे भाई अम्मू प्रजापति से दोनों युवकों का विवाद हुआ था और इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसी विवाद के बाद नीर प्रजापति ने दोनों युवकों को समझाईश देने की बात कहकर घर पर बुलाया था जहां ये सारा घटनाक्रम हुआ। जिन दो युवकों के साथ मारपीट की गई है वो नरसिंहपुर के ही रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बताए जाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। घटना का वीडियो जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है।