भोपाल में एक अक्टूबर को हो सकती है सरकारी छुट्टी…

भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक अक्टूबर को महानवमी पर स्थानीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। बताया गया है कि भोपाल में हर साल 4 स्थानीय अवकाश होते हैं इनमें से मकर संक्रांति पर 14 जनवरी, रंगपंचमी पर 19 मार्च, गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त और भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस पर (केवल भोपाल शहर के लिए) 3 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर सरकार ने पूरे प्रदेश में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया था जिसके कारण भोपाल में एक स्थानीय अवकाश बचा है जिसे 1 अक्टूबर महानवमी पर देने का प्रस्ताव भोपाल कलेक्टर ने सरकार को दिया है।