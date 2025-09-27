भोपाल में एक अक्टूबर को हो सकती है सरकारी छुट्टी…

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश (लोकल हॉली-डे) हो सकता है। भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 1 अक्टूबर को भोपाल में सरकारी अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो भोपाल में 1 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित हो सकती है और ऐसे में भोपाल में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को लगातार दो दिनों की छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि दूसरे दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे का अवकाश घोषित है।
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक अक्टूबर को महानवमी पर स्थानीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। बताया गया है कि भोपाल में हर साल 4 स्थानीय अवकाश होते हैं इनमें से मकर संक्रांति पर 14 जनवरी, रंगपंचमी पर 19 मार्च, गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त और भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस पर (केवल भोपाल शहर के लिए) 3 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किए गए थे। लेकिन इस बार 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर सरकार ने पूरे प्रदेश में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया था जिसके कारण भोपाल में एक स्थानीय अवकाश बचा है जिसे 1 अक्टूबर महानवमी पर देने का प्रस्ताव भोपाल कलेक्टर ने सरकार को दिया है।
अगर भोपाल कलेक्टर के एक अक्टूबर के स्थानीय अवकाश के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी तो भोपाल के 30 हजार से ज्यादा सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक साथ दो अवकाशों मिल जाएंगे। एक अक्टूबर को स्थानीय अवकाश और दो अक्टूबर को गांधी जयंती व दशहरे की छुट्टी सरकारी-अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ मना पाएंगे। यहां ये भी बता दें कि स्थानीय अवकाश का फायदा केन्द्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलता है और केन्द्रीय दफ्तर खुले रहते हैं।