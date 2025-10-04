नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

donation boxes at dewas mata tekri opened 52.93 lakh found
mp news: मध्यप्रदेश के देवास में शारदीय नवरात्र समापन के बाद शनिवार को देवास की माता टेकरी स्थित छोटी माता मां चामुंडा और बड़ी माता मां तुलजा भवानी मंदिर की दान पेटियां खोली गईं। नवरात्रि में भक्तों ने मां के दरबार में दिल खोलकर दान किया है और कुल 52.92 लाख रूपये दान में मिले हैं। सुबह 11 बजे तहसीलदार हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में दान पेटियों को खोला गया और नोटों की गिनती शाम करीब 5 बजे खत्म हुई।
माता टेकरी की 24 दान पेटियों से 43 लाख 91 हजार 588 रुपए की राशि प्राप्त हुई। सुबह 11 बजे तहसीलदार सपना शर्मा और नायब तहसीलदार हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में गिनती शुरू हुई। इस काम के लिए 150 से अधिक पटवारी और राजस्व अधिकारी लगाए गए। शाम 5 बजे तक चली गिनती में 3 लाख 40 हजार रुपए के सिक्के भी निकले। दान पेटियों से भारतीय मुद्रा के अलावा सिंगापुर के दो डॉलर, नेपाल और सऊदी अरब के नोट, दक्षिण कोरिया व नीदरलैंड के सिक्के, थाईलैंड की मुद्रा भी मिली। इसके साथ ही सोने-चांदी के आभूषण भी पेटियों से निकले। इसके साथ ही क्यूआर कोड से 5 लाख 40 हजार रुपए और रसीद कट्टों से 3 लाख 61 हजार 280 रुपए मिले हैं।
दान पेटियों से रुपए और आभूषणों के साथ-साथ मन्नत की अर्जियां भी मिलीं है। इनमें किसी ने शादी की इच्छा जताई तो किसी ने सरकारी नौकरी की अर्जी लगाई। किसी ने मां से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कराने तो वहीं एक भक्त ने तो नेताओं को सद्बुद्धि देने की अर्जी माता रानी से लगाई है। माता टेकरी की दान पेटियों से हर बार की तरह इस बार भी भक्तों की आस्था, अर्पण और विश्वास साफ झलक रहा है।
