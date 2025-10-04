नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

माता टेकरी की 24 दान पेटियों से 43 लाख 91 हजार 588 रुपए की राशि प्राप्त हुई। सुबह 11 बजे तहसीलदार सपना शर्मा और नायब तहसीलदार हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में गिनती शुरू हुई। इस काम के लिए 150 से अधिक पटवारी और राजस्व अधिकारी लगाए गए। शाम 5 बजे तक चली गिनती में 3 लाख 40 हजार रुपए के सिक्के भी निकले। दान पेटियों से भारतीय मुद्रा के अलावा सिंगापुर के दो डॉलर, नेपाल और सऊदी अरब के नोट, दक्षिण कोरिया व नीदरलैंड के सिक्के, थाईलैंड की मुद्रा भी मिली। इसके साथ ही सोने-चांदी के आभूषण भी पेटियों से निकले। इसके साथ ही क्यूआर कोड से 5 लाख 40 हजार रुपए और रसीद कट्टों से 3 लाख 61 हजार 280 रुपए मिले हैं।