Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

mp news: दान पेटियों से भारतीय मुद्रा के अलावा सिंगापुर के दो डॉलर, नेपाल और सऊदी अरब के नोट, दक्षिण कोरिया व नीदरलैंड के सिक्के, थाईलैंड की मुद्रा भी मिली है...।

less than 1 minute read

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 04, 2025

dewas

donation boxes at dewas mata tekri opened 52.93 lakh found

mp news: मध्यप्रदेश के देवास में शारदीय नवरात्र समापन के बाद शनिवार को देवास की माता टेकरी स्थित छोटी माता मां चामुंडा और बड़ी माता मां तुलजा भवानी मंदिर की दान पेटियां खोली गईं। नवरात्रि में भक्तों ने मां के दरबार में दिल खोलकर दान किया है और कुल 52.92 लाख रूपये दान में मिले हैं। सुबह 11 बजे तहसीलदार हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में दान पेटियों को खोला गया और नोटों की गिनती शाम करीब 5 बजे खत्म हुई।

भक्तों ने दान किए 52.92 लाख रूपये

माता टेकरी की 24 दान पेटियों से 43 लाख 91 हजार 588 रुपए की राशि प्राप्त हुई। सुबह 11 बजे तहसीलदार सपना शर्मा और नायब तहसीलदार हरिओम ठाकुर की मौजूदगी में गिनती शुरू हुई। इस काम के लिए 150 से अधिक पटवारी और राजस्व अधिकारी लगाए गए। शाम 5 बजे तक चली गिनती में 3 लाख 40 हजार रुपए के सिक्के भी निकले। दान पेटियों से भारतीय मुद्रा के अलावा सिंगापुर के दो डॉलर, नेपाल और सऊदी अरब के नोट, दक्षिण कोरिया व नीदरलैंड के सिक्के, थाईलैंड की मुद्रा भी मिली। इसके साथ ही सोने-चांदी के आभूषण भी पेटियों से निकले। इसके साथ ही क्यूआर कोड से 5 लाख 40 हजार रुपए और रसीद कट्टों से 3 लाख 61 हजार 280 रुपए मिले हैं।

भक्तों की मन्नत की अर्जियां भी मिलीं

दान पेटियों से रुपए और आभूषणों के साथ-साथ मन्नत की अर्जियां भी मिलीं है। इनमें किसी ने शादी की इच्छा जताई तो किसी ने सरकारी नौकरी की अर्जी लगाई। किसी ने मां से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कराने तो वहीं एक भक्त ने तो नेताओं को सद्बुद्धि देने की अर्जी माता रानी से लगाई है। माता टेकरी की दान पेटियों से हर बार की तरह इस बार भी भक्तों की आस्था, अर्पण और विश्वास साफ झलक रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर मेट्रो का विस्तार…प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब को बनाएगा पावरहाउस

indore metro connectivity industrial hub dewas development mp news
देवास

घर से गरबा खेलने निकली युवती, दो दिन बाद लड़के के कमरे में मिली हाथ-पैर बंधी लाश, ड्रम में डुबाकर..

Dewas News
देवास

माता रानी के भक्तों पर दुकानदारों ने किया हमला, पार्किंग-प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, Video Viral

shopkeepers assaulted devotees video mata tekri dewas mp news
देवास

भाजपा नेता की ‘दादागिरी’…मामूली विवाद में की फायरिंग

dewas
देवास

चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर ‘मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा’

Strange Stolen Case
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.