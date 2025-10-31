Patrika LogoSwitch to English

देवास

एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया, EOW की बड़ी कार्रवाई

MP News: नायब तहसीलदार ने जमीन संबंधी तीन फाइलों का निराकरण करने के एवज में रिश्वत मांगी थी...।

less than 1 minute read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

DEWAS

EOW team caught naib tehsildar taking bribe Rs 15000

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं EOW और लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के देवास का है जहां नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए EOW की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। अपर तहसीलदार के रिश्वत लेते पकड़े जाने से कार्यालय में हड़कंप मच गया।

नायब तहसीलदार मांग रहे थे रिश्वत

नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी के खिलाफ ताराचंद पटेल निवासी नागोरा गांव जिला देवास ने EOW कार्यालाय उज्जैन में 27 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें फरियादी ताराचंद पटेल ने बताया था कि जमीन संबंधित तीन फाइलों के निराकरण के एवज में नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी उससे 15 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और रिश्वत के रूपये न देने पर उसकी फाइलों का निराकरण न करते हुए उससे दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं।

केबिन में रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा

EOW ने फरियादी ताराचंद पटेल की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को फरियादी ताराचंद को रिश्वत के 15 हजार रूपये देने के लिए नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी के पास भेजा। रिश्वत देने के लिए नायब तहसीलदार ने फरियादी को अपने केबिन में बुलाया था और वहां पर जैसे ही रिश्वत के 15 हजार रूपये लिए तो EOW की टीम ने उन्हें रंगेहाथों धरदबोचा। नायब तहसीलदार के रिश्वत लेते पकड़ाते ही पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। EOW DSP अमित वट्टी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई।

Published on:

31 Oct 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया, EOW की बड़ी कार्रवाई

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

