एमपी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया, EOW की बड़ी कार्रवाई

EOW ने फरियादी ताराचंद पटेल की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को फरियादी ताराचंद को रिश्वत के 15 हजार रूपये देने के लिए नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी के पास भेजा। रिश्वत देने के लिए नायब तहसीलदार ने फरियादी को अपने केबिन में बुलाया था और वहां पर जैसे ही रिश्वत के 15 हजार रूपये लिए तो EOW की टीम ने उन्हें रंगेहाथों धरदबोचा। नायब तहसीलदार के रिश्वत लेते पकड़ाते ही पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। EOW DSP अमित वट्टी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई।