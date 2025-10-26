एमपी में इंटरनेशनल प्लेयर ने की खुदकुशी, एक दिन पहले ही घर लौटी थीं

रोहिणी के खुदकुशी करने की सूचना परिजन ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले रोहिणी के पेट में एक गठान हो गई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था। रोहिणी जुजित्सु की इंटरनेशनल प्लेयर थी और उसने पिछले साल ही अबू धाबी में हुए इंटरनेशनल जुजित्सु टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था।