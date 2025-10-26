Patrika LogoSwitch to English

देवास

एमपी में इंटरनेशनल प्लेयर ने की खुदकुशी, एक दिन पहले ही घर लौटी थीं

mp news: जुजित्सु खिलाड़ी व मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी....।

less than 1 minute read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 26, 2025

dewas

International Jujitsu player Rohini Kalam commits suicide

mp news: मध्यप्रदेश के देवास में इंटरनेशनल जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 35 साल की रोहिणी कलम देवास शहर में अर्जुन नगर राधागंज में अपने परिवार के साथ रहती थीं। वो एक दिन पहले ही वापस अपने घर लौटीं थीं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रोहिणी के खुदकुशी करने से परिजन सदमे में हैं और उनका रो-रोककर बुरा हाल है।

फांसी लगाकर की खुदकुशी

बताया गया है कि रोहिणी कलम आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और एक दिन पहले ही अपने घर देवास वापस लौट कर आई थीं। परिजन के मुताबिक रविवार सुबह तक सब कुछ सही था। रोहिणी ने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर नाश्ता किया था लेकिन इसके बाद उसके पास एक फोन आया जिसके बाद वो कमरे में चली गई और फिर जब काफी देर तक बाहर नहीं आई तो दरवाजा तोड़ने पर पता चला कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है।

पिछले साल जीता था कांस्य पदक

रोहिणी के खुदकुशी करने की सूचना परिजन ने पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले रोहिणी के पेट में एक गठान हो गई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था। रोहिणी जुजित्सु की इंटरनेशनल प्लेयर थी और उसने पिछले साल ही अबू धाबी में हुए इंटरनेशनल जुजित्सु टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था।

Published on:

26 Oct 2025 03:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में इंटरनेशनल प्लेयर ने की खुदकुशी, एक दिन पहले ही घर लौटी थीं

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

