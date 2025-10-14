Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

DSP Hina khan: बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा व उनके समर्थक जब DSP हिना खान को सनातन विरोधी कहकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे तो DSP ने भी लगाए जय श्री राम के नारे...।

2 min read

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Oct 14, 2025

gwalior dsp hina khan

DSP Hina Khan raised slogans of Jai Shri Ram

DSP Hina khan: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में DSP हिना खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो में DSP हिना खान उन्हें सनातन विरोधी कहने वाले वालों की आंखों में आंखें डालकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रही हैं। जिस वक्त ये पूरा वाक्या हुआ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा भी मौजूद थे जो अपने समर्थकों के साथ सुंदर कांड का पाठ करने के लिए जा रहे थे। तभी DSP हिना खान ने उन्हें रोका तो अनिल मिश्रा व उनके समर्थक DSP हिना खान को सनातन विरोधी कहकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे।

देखें वीडियो-

शहर में लगी है धारा 163

ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गर्माया हुआ है और इसी कारण शहर में धारा 163 लागू है और भीड़ जमा करने पर भी रोक है। शहर में करीब 4 हजार जवानों की तैनाती की गई है जिससे की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसी बीच बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सुंदर कांड का पाठ करने के लिए जा रहे थे जिन्हें रास्ते में ड्यूटी कर रही DSP हिना खान व उनकी टीम ने रोक दिया। रोकने को लेकर ही अनिल मिश्रा व DSP हिना खान के बीच बहसबाजी हो गई और इसी दौरान अनिल मिश्रा व उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे।

DSP हिना खान ने लगाए जय श्री राम के नारे

बहसबाजी के बीच अनिल मिश्रा ने DSP हिना खान कहा कि आपने हमारे लोगों को रोका है ये सनातन का विरोध है। जिस पर DSP ने कहा कि एसडीएम साहब का ऑर्डर है। इसके बाद अनिल मिश्रा व समर्थकों ने जोर जोर से जय श्रीराम के नारे लगाने लगे तभी DSP हिना खान भी आगे बढ़ती हैं और अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगा देती हैं और पूछती हैं कि और कुछ जिस पर अनिल मिश्रा के समर्थक फिर कुछ बोलने लगते हैं तो DSP हिना खान उनसे कहती हैं कि गलत मत करो मैं नारा लगाऊंगी और आप भी लगाइए। DSP हिना खान का जय श्री राम के नारे लगाने का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो
सागर
SAGAR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में धारा 163 लागू , लाइसेंसी हथियार लेकर निकलने पर भी रोक, कुछ संगठन आए आगे- बोले 15 अक्टूबर को नहीं होगा प्रदर्शन

ग्वालियर

बड़ी खबर: ग्वालियर जिले में 15 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

gwalior news
ग्वालियर

मुश्किलों में फंसी ‘बिग बॉस’ की फेम ‘तान्या मित्तल’! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दर्ज कराई शिकायत

tanya mittal
ग्वालियर

‘एरियर भुगतान’ के लिए आदेश जारी, उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी रिपोर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

पाकिस्तान पर गरजे CDS अनिल चौहान, परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा भारत

CDS Anil Chauhan Slams Pakistan
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.