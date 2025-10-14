DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

बहसबाजी के बीच अनिल मिश्रा ने DSP हिना खान कहा कि आपने हमारे लोगों को रोका है ये सनातन का विरोध है। जिस पर DSP ने कहा कि एसडीएम साहब का ऑर्डर है। इसके बाद अनिल मिश्रा व समर्थकों ने जोर जोर से जय श्रीराम के नारे लगाने लगे तभी DSP हिना खान भी आगे बढ़ती हैं और अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगा देती हैं और पूछती हैं कि और कुछ जिस पर अनिल मिश्रा के समर्थक फिर कुछ बोलने लगते हैं तो DSP हिना खान उनसे कहती हैं कि गलत मत करो मैं नारा लगाऊंगी और आप भी लगाइए। DSP हिना खान का जय श्री राम के नारे लगाने का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।