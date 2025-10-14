DSP हिना खान ने आंखों में आंखें डालकर लगाया जय श्री राम का नारा तो पसरा सन्नाटा, देखें वीडियो

DSP Hina Khan raised slogans of Jai Shri Ram
DSP Hina khan: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में DSP हिना खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो में DSP हिना खान उन्हें सनातन विरोधी कहने वाले वालों की आंखों में आंखें डालकर जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रही हैं। जिस वक्त ये पूरा वाक्या हुआ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा भी मौजूद थे जो अपने समर्थकों के साथ सुंदर कांड का पाठ करने के लिए जा रहे थे। तभी DSP हिना खान ने उन्हें रोका तो अनिल मिश्रा व उनके समर्थक DSP हिना खान को सनातन विरोधी कहकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे।
देखें वीडियो-
ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गर्माया हुआ है और इसी कारण शहर में धारा 163 लागू है और भीड़ जमा करने पर भी रोक है। शहर में करीब 4 हजार जवानों की तैनाती की गई है जिससे की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसी बीच बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सुंदर कांड का पाठ करने के लिए जा रहे थे जिन्हें रास्ते में ड्यूटी कर रही DSP हिना खान व उनकी टीम ने रोक दिया। रोकने को लेकर ही अनिल मिश्रा व DSP हिना खान के बीच बहसबाजी हो गई और इसी दौरान अनिल मिश्रा व उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे।
बहसबाजी के बीच अनिल मिश्रा ने DSP हिना खान कहा कि आपने हमारे लोगों को रोका है ये सनातन का विरोध है। जिस पर DSP ने कहा कि एसडीएम साहब का ऑर्डर है। इसके बाद अनिल मिश्रा व समर्थकों ने जोर जोर से जय श्रीराम के नारे लगाने लगे तभी DSP हिना खान भी आगे बढ़ती हैं और अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगा देती हैं और पूछती हैं कि और कुछ जिस पर अनिल मिश्रा के समर्थक फिर कुछ बोलने लगते हैं तो DSP हिना खान उनसे कहती हैं कि गलत मत करो मैं नारा लगाऊंगी और आप भी लगाइए। DSP हिना खान का जय श्री राम के नारे लगाने का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
