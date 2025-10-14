एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो

खाद का टोकन लेने पहुंचे किसान को महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं इस बीच पत्रिका से बातचीत में महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने कहा है कि टोकन बांटते समय किसानो द्वारा टोकन छीनने का प्रयास किया गया जिन्हें रोका गया था। मेरे द्वारा किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। जबकि वायरल वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है और ये वायरल वीडियो प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।