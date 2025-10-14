एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो

lady tehsildar preeti rani slapping farmer for urea
mp news: मध्यप्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें किसान खाद या खाद का टोकन पाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगाए दिख रहे हैं। इसी बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जिनमें खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी हैं और अब एक महिला तहसीलदार के थप्पड़ किसान को खाने पड़े हैं। मामला सागर जिले के देवरी का है जहां कृषि उपज केन्द्र में खाद के टोकन बांट रहीं महिला तहसीलदार का किसान को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हो गया है।
देखें वीडियो-
घटना सोमवार की है जब देवरी कृषि मंडी में किसान खाद के लिए पहुंचे थे। खाद के टोकन के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे तो अव्यवस्था फैल गई। देवरी में पदस्थ महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया खुद किसानों को खाद के टोकन बांट रही थीं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से महिला तहसीलदार अपना आपा खो बैठीं और किसान को थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि खाद के टोकन बांटते समय किसान से महिला तहसीलदार की किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसके बाद गुस्से में उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया।
खाद का टोकन लेने पहुंचे किसान को महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं इस बीच पत्रिका से बातचीत में महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने कहा है कि टोकन बांटते समय किसानो द्वारा टोकन छीनने का प्रयास किया गया जिन्हें रोका गया था। मेरे द्वारा किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। जबकि वायरल वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है और ये वायरल वीडियो प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
