Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो

mp news: खाद के टोकन के लिए कृषि केन्द्र पर किसानों की लगी थी भारी भीड़, महिला तहसीलदार टोकन बांट रही थीं और इसी दौरान किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद उन्होंने किसान को दो थप्पड़ मार दिए...।

2 min read

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 14, 2025

SAGAR

lady tehsildar preeti rani slapping farmer for urea

mp news: मध्यप्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें किसान खाद या खाद का टोकन पाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगाए दिख रहे हैं। इसी बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जिनमें खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी हैं और अब एक महिला तहसीलदार के थप्पड़ किसान को खाने पड़े हैं। मामला सागर जिले के देवरी का है जहां कृषि उपज केन्द्र में खाद के टोकन बांट रहीं महिला तहसीलदार का किसान को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल हो गया है।

देखें वीडियो-

खाद के टोकन के बदले मिला महिला तहसीलदार का थप्पड़

घटना सोमवार की है जब देवरी कृषि मंडी में किसान खाद के लिए पहुंचे थे। खाद के टोकन के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे तो अव्यवस्था फैल गई। देवरी में पदस्थ महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया खुद किसानों को खाद के टोकन बांट रही थीं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से महिला तहसीलदार अपना आपा खो बैठीं और किसान को थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि खाद के टोकन बांटते समय किसान से महिला तहसीलदार की किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसके बाद गुस्से में उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया।

किसान को थप्पड़ मारते वीडियो वायरल

खाद का टोकन लेने पहुंचे किसान को महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं इस बीच पत्रिका से बातचीत में महिला तहसीलदार प्रीति रानी चौरसिया ने कहा है कि टोकन बांटते समय किसानो द्वारा टोकन छीनने का प्रयास किया गया जिन्हें रोका गया था। मेरे द्वारा किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। जबकि वायरल वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहा है और ये वायरल वीडियो प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा
अलीराजपुर
alirajpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में महिला तहसीलदार ने खाद की लाइन में लगे किसान को जड़ा थप्पड़, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह से सागर कार से लाई जा रही अवैध शराब जब्त, सानौधा पुलिस ने जब्त की 180 लीटर शराब, आरोपी भी गिरफ्तार

सागर

रेस्टोरेंट में चोरी कर सीसीटीवी और डीवीआर तक उखाड़ ले गए बदमाश, कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज में बीती रात वारदात

सागर

विद्याधर से बन गुुरु विद्यासागर, नमन करने झुके हजारों शीश, शरद पूर्णिमा के अवसर पर तीनबत्ती पर आत्मान्वेषी नाटक का मंचन

सागर

नवविवाहिता की कुएं में मिला शव, ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताडऩा का आरोप

सागर

आ गई डेट… संत रविदास मंदिर का इस दिन होगा भव्य लोकार्पण, 101 करोड़ में बनकर होगा तैयार

sant ravidas temple inauguration construction work sagar mp news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.