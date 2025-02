सीएम मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगात, 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेगी सरकार

सीएम मोहन यादव की किसानों को बड़ी सौगात, 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेगी सरकार

MSP on wheat increased to Rs 2600 per quintal: मध्य प्रदेश के देवास में सीएम मोहन यादव ने किसानों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। वहीँ, उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला किया…।

देवास•Feb 10, 2025 / 07:14 pm• Akash Dewani

MSP on wheat increased to Rs 2600 per quintal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास जिले के पीपलरावां में आयोजित कार्यक्रम में किसानों, महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी व्यक्ति एमपी में अंगदान करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि 'पप्पू ने चप्पू चलाकर कांग्रेस को डुबो दिया।' सीएम सोनकच्छ विधायक डॉ राजेश सोनकर द्वारा निकाली जा रही पार्वती, कालीसिंध, चंबल जलाभिषेक यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी सरकार मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस साल किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 2475 रुपए है, जिसमें राज्य सरकार 125 रुपए बोनस जोड़कर यह राशि देगी। अगले साल इसे 2700 रुपए से अधिक किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए, मप्र को देश में नंबर एक राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार करते रहेंगे। यह भी पढ़ें अंगदान करने वालों को मिलेगा सम्मान मुख्यमंत्री ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अंगदान करेगा, उसे सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाएगा। 26 जनवरी को नेत्रदान करने वालों का भी सम्मान किया जाएगा। यह भी पढ़ें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहा 'पप्पू' मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उन्होंने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि "पप्पू ने चप्पू चलाकर पूरी कांग्रेस डुबा दी।" सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर का विरोध करती रही है और सनातन धर्म को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए।