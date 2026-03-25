एमपी में पेट्रोल के लिए मारामारी, पेट्रोल पंप पर चले लात-घूंसे

पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ के हालात देवास जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को इंदौर में भी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। यहां मंगलावर देर शाम पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाहों के चलते शहर के पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भीड़ देखकर पेट्रोल-डीजल की कमी का अंदेशा लगाकर कई ऐसे लोग भी लाइन में लग गए, जिनके पास वाहनों में पर्याप्त पेट्रोल था। इससे स्थिति और गंभीर हो गई और हालात ऐसे हो गए कि महज डेढ़ से दो घंटे में ही शहर के कुछ पंप पर स्टॉक खत्म हो गया और पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा। इधर, प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की कमी को अफवाह बताया है।