पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देख लौटाई बुलेट, घोड़ा लेकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी

देवास के राधागंज क्षेत्र में रहने वाले गोपाल ठाकुर ने बताया कि वो एक फायनेंस बैंक में काम करते हैं। मंगलवार को ऑफिस से लौटते वक्त बुलेट में पेट्रोल डलवाना था लेकिन पेट्रोल पंप पर बहुत भीड़ थी, सोचा सुबह डलवा लूंगा और लौट आया। बुधवार सुबह जब बुलेट लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा तब भी लोगों की काफी भीड़ थी। उन्हें वक्त पर ऑफिस पहुंचना था और बुलेट में इतना पेट्रोल नहीं था, इसलिए वो बुलेट से वापस घर पहुंचे और बुलेट घर पर रखकर घोड़े से ऑफिस पहुंच गए। गोपाल ठाकुर ने बताया कि वो राधागंज में रहते हैं और उनका ऑफिस जवाहर नगर में है। देवास की सड़कों पर जब गोपाल घोड़े से ऑफिस जाने के लिए निकले तो लोग हैरान रह गए और अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।