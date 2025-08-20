हे राम! टायर-डीजल डालकर जलाई चिता, बारिश में पल्ली लगाकर किया अंतिम संस्कार

MP News- देवास के सोनकच्छ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोलुपिपलिया के गांव कुमाल्डी का श्मशान अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। पंचायत द्वारा आज तक न तो श्मशान तक जाने का मार्ग बना है और न ही श्मशान घाट पर कोई शेड निर्माण किया गया है। बारिश के मौसम में लोगों को श्मशान घाट तक जाने में काफी परेशानी होती है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। जैसे तैसे अर्थी को श्मशान तक ले जाया जाता है। खबर के अंत में देखें वीडियो।
मामला शनिवार का है जब गांव मे एक व्यक्ति सूरजसिंह पिता भेरूसिंह सेंधव की मौत हो गई। अर्थी को लेकर ग्रामीण जैसे तैसे श्मशान घाट पहुंचे। मृतक की चिता में आग लगाई ही थी कि बारिश शुरू हो गई। जिसके कारण चिता बुझने लगी। ग्रामीणों ने डीजल व टायर डालकर आग जलाई।
भारी बारिश (heavy rain) से बचने के लिए ग्रामीणों ने पाइप की सहायता से प्लास्टिक की पल्ली लगाई तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका, लेकिन इसके बाद ऊची लपटों से पल्ली में भी आग लगी जिसके कारण काफी परेशान होना पड़ा, गनिमियात रही कि कोई बड़ा हादसा नही हुआ, घटना का वीडियो अगले दिन सोशल मीडिया और बहुप्रसारित हुआ।
ग्रामीणों की मांग है कि श्मशान तक जाने का मार्ग निर्माण किया जाए तथा श्मशान घाट के शेड का निर्माण किया जाए। दरअसल ये श्मशान गांव के राधेश्याम पिता तकतसिंह सेंधव की निजी जमीन में बना हुआ है। जो राधेश्याम ने श्मशान के लिए दान दी है। श्मशान तक जाने का मार्ग निजी जमीनों से होकर जाता है, जिसके लिए भी सभी किसानों की रास्ता बनाने में सहमति है।