Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देवास

हे राम! टायर-डीजल डालकर जलाई चिता, बारिश में पल्ली लगाकर किया अंतिम संस्कार

MP News- मध्यप्रदेश में श्मशान की बदहाल तस्वीर सामने आई। बारिश में बुझी चिता को ग्रामीणों ने टायर-डीजल डालकर जलाया।

देवास

Akash Dewani

Aug 20, 2025

Pyre lit by tyres and diesel due to heavy rain dewas mp news
Pyre lit by tyres and diesel due to heavy rain dewas mp news (Patrika.com)

MP News- देवास के सोनकच्छ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोलुपिपलिया के गांव कुमाल्डी का श्मशान अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। पंचायत द्वारा आज तक न तो श्मशान तक जाने का मार्ग बना है और न ही श्मशान घाट पर कोई शेड निर्माण किया गया है। बारिश के मौसम में लोगों को श्मशान घाट तक जाने में काफी परेशानी होती है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। जैसे तैसे अर्थी को श्मशान तक ले जाया जाता है। खबर के अंत में देखें वीडियो।

ये है पूरा मामला

मामला शनिवार का है जब गांव मे एक व्यक्ति सूरजसिंह पिता भेरूसिंह सेंधव की मौत हो गई। अर्थी को लेकर ग्रामीण जैसे तैसे श्मशान घाट पहुंचे। मृतक की चिता में आग लगाई ही थी कि बारिश शुरू हो गई। जिसके कारण चिता बुझने लगी। ग्रामीणों ने डीजल व टायर डालकर आग जलाई।

ये भी पढ़ें

परिसीमन से बढ़ेगी MP की विधानसभा सीटें, पहली सीट का नाम आया सामने
पीथमपुर
mp vidhansabha delimitation mp assembly elections 2028 pithampur

भारी बारिश (heavy rain) से बचने के लिए ग्रामीणों ने पाइप की सहायता से प्लास्टिक की पल्ली लगाई तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका, लेकिन इसके बाद ऊची लपटों से पल्ली में भी आग लगी जिसके कारण काफी परेशान होना पड़ा, गनिमियात रही कि कोई बड़ा हादसा नही हुआ, घटना का वीडियो अगले दिन सोशल मीडिया और बहुप्रसारित हुआ।

ग्रामीणों की मांग- शेड और मार्ग का हो निर्माण

ग्रामीणों की मांग है कि श्मशान तक जाने का मार्ग निर्माण किया जाए तथा श्मशान घाट के शेड का निर्माण किया जाए। दरअसल ये श्मशान गांव के राधेश्याम पिता तकतसिंह सेंधव की निजी जमीन में बना हुआ है। जो राधेश्याम ने श्मशान के लिए दान दी है। श्मशान तक जाने का मार्ग निजी जमीनों से होकर जाता है, जिसके लिए भी सभी किसानों की रास्ता बनाने में सहमति है।

ये भी पढ़ें

जैन समाज की आस्था पर हमला, आचार्य वि‌द्यासागर महाराज पर शख्स ने की अभद्र टिप्पणी, भड़का विरोध
गुना
indecent comment on acharya vidyasagar maharaj jainis protest (फोटो-विकिपीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / हे राम! टायर-डीजल डालकर जलाई चिता, बारिश में पल्ली लगाकर किया अंतिम संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.