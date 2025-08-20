हे राम! टायर-डीजल डालकर जलाई चिता, बारिश में पल्ली लगाकर किया अंतिम संस्कार

MP News- देवास के सोनकच्छ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोलुपिपलिया के गांव कुमाल्डी का श्मशान अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। पंचायत द्वारा आज तक न तो श्मशान तक जाने का मार्ग बना है और न ही श्मशान घाट पर कोई शेड निर्माण किया गया है। बारिश के मौसम में लोगों को श्मशान घाट तक जाने में काफी परेशानी होती है। पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता है। जैसे तैसे अर्थी को श्मशान तक ले जाया जाता है। खबर के अंत में देखें वीडियो।