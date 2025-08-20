MP News: गुना के पड़ोसी जिले अशोकनगर के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आचार्यश्री वि‌द्यासागर महाराज (Acharya Vidyasagar Maharaj) और नवाचार्य समयसागर महाराज (Samayasagar Maharaj) पर की गई अभद्र टिप्पणी ने जैन समाज को आक्रोशित कर दिया है। मंगलवार को सकल दिगंबर जैन समाज गुना ने विरोध जताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया और शाम को आक्रोशित युवाओं ने चौधरी मोहल्ला में आरोपी संतोष जैन पटना का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। इससे पहले समाजजनों ने उसके पोस्टर पर कालिख पोती और नारेबाजी की। जैन समाज ने इस कृत्य को धार्मिक भावनाओं पर गहरी चोट बताते हुए प्रशासन से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।