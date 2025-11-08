एमपी में छात्राओं ने रोका तो मंत्री ने कार में बैठाया और निरीक्षण करने निकल पड़े

Narendra Patel- मध्यप्रदेश में एक अजब वाकया हुआ। छात्रावास की ​समस्याओं को लेकर परेशान छात्राओं की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने रास्ते से गुजर रहे प्रदेश के एक मंत्री का काफिला ही रोक लिया। छात्राओं ने उन्हें अपनी दिक्कतें बताईं। मंत्रीजी ने उनकी परेशानी समझी और बिना कोई देर किए छात्राओं को अपनी कार में बैठाकर उन्हीं के साथ जाकर छात्रावास का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, तत्काल कलेक्टर से फोन पर बात कर छात्रावास की व्यवस्थाओं को 7 दिन में सुधारने को कहा। उन्होंने छात्राओं को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी दे दिया और कहा कि कोई भी परेशानी आए तो वे सीधे उन्हें फोन करें।