छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केबिनेट मंत्री एवं विधायक अजय चन्द्राकर ने कहा कि कुरूद क्षेत्र में अब तक की सबसे महंगी और ऊंची 5 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है। 3 करोड़ रुपये की लागत से बायपास में ऑडिटोरियम की स्वीकृति हो गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको काम करने के अवसर मिलते है, लेकिन जनता के वादों पर कम लोग ही खरे उतरते हैं। आप जनमत बनाइए कुरूद का नक्शा और भूगोल बदलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कलेक्टर सहित अधिकारियों से कहा कि काम में तेजी लाएं, इतने सारे काम है करने के लिए कि अवधि कम पड़ जाएगी। ये हमारा जनमत के प्रति समर्पण और काम करने का हमारा अंदाज है। जनता की अपेक्षाओं कुरूद की भावी भविष्य पर नौजवानों और माताओं की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे और इसी प्रयास में आज कुरूद का सबसे बड़ा उपक्रम स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियाद डल रही है। श्री चन्द्राकर ने एमसीएच (मेटरनल चाईल्ड हेल्थ) हॉस्पिटल की मांग मंच से की। जिसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कर दी।