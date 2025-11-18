छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा 5 मंजिला सिविल अस्पताल, 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

सोमवार को मुख्य अतिथि मंत्री श्यामबिहारी ने भूमिपूजन किया (Photo Patrika)
CG News: नगर को 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल की सौगात मिली है। इससे कुरूद समेत पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा की एक नई उम्मीद जगी है। सोमवार को नगर के स्वामी विवेकानंद इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर नवीन सिविल अस्पताल में उन्नयन कर भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। यह अत्याधुनिक अस्पताल भवन 17 करोड़ 84 लाख 66 हजार की लागत से बनेगा। यह विस्तारित सिविल अस्पताल ५ मंजिला होगा। अधिक से अधिक मरीजों को एक ही समय में बेहतर उपचार मिल सकेगा।
सभी वार्ड आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित होंगे। सर्जरी यूनिट, प्रसूति कक्ष, आपातकालीन सेवाएं, बच्चों के वार्ड, जांच प्रयोगशाला, दवा वितरण केंद्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस अस्पताल के निर्माण से कुरुद और आसपास के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। इससे धमतरी जिला अस्पताल पर पड़ने वाला भार भी कम होगा। मातृ-शिशु सेवाओं में वृद्धि करते हुए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्वागत भाषण देते हुए कुरूद क्षेत्र में जारी विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में पूरा कुरूद क्षेत्र विकास की नई गाथा लिख रहा है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने 5 मेडिकल कॉलेज और 8 नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस बार एक दर्जन नर्सिंग कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रहे है, जिसमें एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कुरूद में भी होगी। साथ ही एम्स की तरह प्रदेश के हर संभाग में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (सिम्स) खोलने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डॉक्टरों सहित मेडिकल स्टॉफ के 5-6 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने मितानिन दीदियों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि हम ऐसी प्रणाली बना रहे है, जिससे आपके खाते में समय पर मानदेय पहुंच जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरूद विधायक अजय चन्द्राकर ने की। विशिष्ट अतिथियों में मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, जिपं उपाध्यक्ष गौकरण साहू, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति भानू चंद्राकर, जनपद पंचायत कुरुद अध्यक्ष गीतेश्वरी साहू, नेहरू निषाद अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग, निरंजन सिन्हा, रविकांत चन्द्राकर, पिंकी शाह, श्रवण मरकाम, मालकराम साहू, भानु चन्द्राकर, कृष्णकांत साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रभात बैस एवं डीके साहू ने किया। आभार प्रदर्शन ज्योति चन्द्राकर ने किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केबिनेट मंत्री एवं विधायक अजय चन्द्राकर ने कहा कि कुरूद क्षेत्र में अब तक की सबसे महंगी और ऊंची 5 मंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है। 3 करोड़ रुपये की लागत से बायपास में ऑडिटोरियम की स्वीकृति हो गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको काम करने के अवसर मिलते है, लेकिन जनता के वादों पर कम लोग ही खरे उतरते हैं। आप जनमत बनाइए कुरूद का नक्शा और भूगोल बदलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कलेक्टर सहित अधिकारियों से कहा कि काम में तेजी लाएं, इतने सारे काम है करने के लिए कि अवधि कम पड़ जाएगी। ये हमारा जनमत के प्रति समर्पण और काम करने का हमारा अंदाज है। जनता की अपेक्षाओं कुरूद की भावी भविष्य पर नौजवानों और माताओं की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे और इसी प्रयास में आज कुरूद का सबसे बड़ा उपक्रम स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियाद डल रही है। श्री चन्द्राकर ने एमसीएच (मेटरनल चाईल्ड हेल्थ) हॉस्पिटल की मांग मंच से की। जिसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कर दी।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग