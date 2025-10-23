Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

CG News: धमतरी जिले में मगरलोड ब्लाक के ग्राम हरदी में दिवाली की रात 20 अक्टूबर को पति-पत्नी की लाश बंद कमरे में मिली। सुबह घर वालों को इस घटना की जानकारी हुई।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मगरलोड ब्लाक के ग्राम हरदी में दिवाली की रात 20 अक्टूबर को पति-पत्नी की लाश बंद कमरे में मिली। सुबह घर वालों को इस घटना की जानकारी हुई। घटना के दिन मृतक हिमत (हितेश) यादव ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से एक स्टेटस लगाया, जिसमें उसने पत्नी को मारने और खुद भी फांसी लगाकर जान देने की बात लिखी है। ग्राम हरदी निवासी हिमत यादव की सालभर पहले ग्राम मोहंदी निवासी लक्ष्मी यादव के साथ विवाह हुआ था।

CG News: ग्राम हरदी में दिवाली की रात कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश

इंस्टाग्राम आईडी हितेश-3751 में पति-पत्नी की कई फोटो के साथ लव सांग पर रील बनी है। दोनों सुखद वैवाहिक जीवन बीता रहे थे। इस बीच 21 अक्टूबर की सुबह हिमत के कमरे में जमीन पर पत्नी की लाश और फांसी के फंदे पर हिमत की लाश मिली। सुबह देर तक जब हिमत-लक्ष्मी नहीं उठे तो घर वालों ने दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खुला, तब हिमत के बड़े भाई ने वेंटिलेशन से देखा तो उसका छोटा भाई फांसी पर लटक रहा था।

सीढ़ी के सहारे वेंटिलेशन से अंदर गया और भीतर से बंद दरवाजा खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकने का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी कमरे से अलग-अलग सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। हिमत के हितेश नाम से बने इंस्टाग्राम आईडी के स्टेटस में लिखा है कि मैं हिमत यादव मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जान सहित मार दिया हूं।

इंस्टाग्राम में स्टेटस डाल लिखा-पत्नी को मार दिया हूं

कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां-बाप की वजह से मार दिया हूं और मैं भी फांसी लगा लिया हूं। यह स्टेटस बाद में हितेश के आईडी से हटा दी गई है। इस स्टेटस की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी जांच कर रहे हैं।

मृतक हिमत के बड़े भाई ने करेली बड़ी चौकी में बयान दर्ज कराया है कि एक वर्ष पूर्व उसके भाई का विवाह मोहंदी निवासी लक्ष्मी यादव से हुआ था। विवाह के दो-तीन महीने बाद से वह पत्नी लक्ष्मी के साथ ससुराल में ससुर संतोष यादव के घर रह रहा था। 19 अक्टूबर को शाम करीब 5.30 बजे दिवाली त्योहार मनाने हितेश अपनी पत्नी के साथ हरदी आया था। 20 अक्टूबर की रात 11 बजे भाई और बहू अपने कमरे में चले गए थे।

घर के अन्य सदस्य भी सो गए थे। 21 अक्टूबर की सुबह 7 बजे दरवाजा नहीं खोला तो वेंटिलेशन से देखने पर घटना की जानकारी हुई। हरदी में हुई घटना में आशंका है कि पति हिमत यादव ने पत्नी की हत्या की और खुद फांसी पर झूल गया होगा। इंस्टाग्राम आईडी में भी उसने यह बात लिखी है। फिलहाल एफएसएल की टीम व पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)
धमतरी

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)
धमतरी

दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

Husband-wife death (Photo source- Patrika)
धमतरी

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा
धमतरी

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.