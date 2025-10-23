दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

सीढ़ी के सहारे वेंटिलेशन से अंदर गया और भीतर से बंद दरवाजा खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकने का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी कमरे से अलग-अलग सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। हिमत के हितेश नाम से बने इंस्टाग्राम आईडी के स्टेटस में लिखा है कि मैं हिमत यादव मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जान सहित मार दिया हूं।