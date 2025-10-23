दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मगरलोड ब्लाक के ग्राम हरदी में दिवाली की रात 20 अक्टूबर को पति-पत्नी की लाश बंद कमरे में मिली। सुबह घर वालों को इस घटना की जानकारी हुई। घटना के दिन मृतक हिमत (हितेश) यादव ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से एक स्टेटस लगाया, जिसमें उसने पत्नी को मारने और खुद भी फांसी लगाकर जान देने की बात लिखी है। ग्राम हरदी निवासी हिमत यादव की सालभर पहले ग्राम मोहंदी निवासी लक्ष्मी यादव के साथ विवाह हुआ था।
इंस्टाग्राम आईडी हितेश-3751 में पति-पत्नी की कई फोटो के साथ लव सांग पर रील बनी है। दोनों सुखद वैवाहिक जीवन बीता रहे थे। इस बीच 21 अक्टूबर की सुबह हिमत के कमरे में जमीन पर पत्नी की लाश और फांसी के फंदे पर हिमत की लाश मिली। सुबह देर तक जब हिमत-लक्ष्मी नहीं उठे तो घर वालों ने दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खुला, तब हिमत के बड़े भाई ने वेंटिलेशन से देखा तो उसका छोटा भाई फांसी पर लटक रहा था।
सीढ़ी के सहारे वेंटिलेशन से अंदर गया और भीतर से बंद दरवाजा खोला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटकने का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी कमरे से अलग-अलग सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। हिमत के हितेश नाम से बने इंस्टाग्राम आईडी के स्टेटस में लिखा है कि मैं हिमत यादव मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव को जान सहित मार दिया हूं।
कारण कुछ नहीं बस मेरी पत्नी लक्ष्मी यादव की मां-बाप की वजह से मार दिया हूं और मैं भी फांसी लगा लिया हूं। यह स्टेटस बाद में हितेश के आईडी से हटा दी गई है। इस स्टेटस की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी जांच कर रहे हैं।
मृतक हिमत के बड़े भाई ने करेली बड़ी चौकी में बयान दर्ज कराया है कि एक वर्ष पूर्व उसके भाई का विवाह मोहंदी निवासी लक्ष्मी यादव से हुआ था। विवाह के दो-तीन महीने बाद से वह पत्नी लक्ष्मी के साथ ससुराल में ससुर संतोष यादव के घर रह रहा था। 19 अक्टूबर को शाम करीब 5.30 बजे दिवाली त्योहार मनाने हितेश अपनी पत्नी के साथ हरदी आया था। 20 अक्टूबर की रात 11 बजे भाई और बहू अपने कमरे में चले गए थे।
घर के अन्य सदस्य भी सो गए थे। 21 अक्टूबर की सुबह 7 बजे दरवाजा नहीं खोला तो वेंटिलेशन से देखने पर घटना की जानकारी हुई। हरदी में हुई घटना में आशंका है कि पति हिमत यादव ने पत्नी की हत्या की और खुद फांसी पर झूल गया होगा। इंस्टाग्राम आईडी में भी उसने यह बात लिखी है। फिलहाल एफएसएल की टीम व पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग