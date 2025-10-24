CG Accident News: धमतरी में सड़क हादसा! बाइक सवार युवक की मौत, सीने में घुसा कांच…

जानकारी के अनुसार, ज्ञानचंद गुरुवार सुबह अपने दो साथियों के साथ नवापारा गया था। वे कांच का सामान लेकर अपने गांव चंद्रसूर लौट रहे थे। इसी दौरान नवापारा-मगरलोड मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार गिर गए और कांच टूटकर सीधे ज्ञानचंद के सीने में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।