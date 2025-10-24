CG Accident News: धमतरी में सड़क हादसा! बाइक सवार युवक की मौत, सीने में घुसा कांच...(photo-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नवापारा-मगरलोड मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नवागांव के शीतला मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक ज्ञानचंद निषाद (चंद्रसूर निवासी) की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, ज्ञानचंद गुरुवार सुबह अपने दो साथियों के साथ नवापारा गया था। वे कांच का सामान लेकर अपने गांव चंद्रसूर लौट रहे थे। इसी दौरान नवापारा-मगरलोड मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार गिर गए और कांच टूटकर सीधे ज्ञानचंद के सीने में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में लगी हुई है। हादसे ने इलाके में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया है।
