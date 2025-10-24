Patrika LogoSwitch to English

CG Accident News: धमतरी में सड़क हादसा! बाइक सवार युवक की मौत, सीने में घुसा कांच…

CG Accident News: धमतरी जिले में नवापारा-मगरलोड मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नवागांव के शीतला मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी।

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नवापारा-मगरलोड मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नवागांव के शीतला मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक ज्ञानचंद निषाद (चंद्रसूर निवासी) की मौके पर ही मौत हो गई।

CG Accident News: बाइक सवार युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, ज्ञानचंद गुरुवार सुबह अपने दो साथियों के साथ नवापारा गया था। वे कांच का सामान लेकर अपने गांव चंद्रसूर लौट रहे थे। इसी दौरान नवापारा-मगरलोड मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार गिर गए और कांच टूटकर सीधे ज्ञानचंद के सीने में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में लगी हुई है। हादसे ने इलाके में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया है।

Updated on:

24 Oct 2025 06:30 pm

Published on:

24 Oct 2025 06:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Accident News: धमतरी में सड़क हादसा! बाइक सवार युवक की मौत, सीने में घुसा कांच…

