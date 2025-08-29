CG Accident: धमतरी में एक बार फिर तीन युवकों की मौत, शराब दुकान के पास मिली लाश

CG Accident: दो अलग-अलग हादसों में ३ युवकों की मौत हो गई। एक घटना नगरी ब्लाक के लिलांज और दूसरी घटना कुरुद ब्लाक के छाती के पास हुई। पहली घटना बुधवार रात में हुई। 27 अगस्त को केकराखोली निवासी भानुराम मरकाम (२३) पिता शंकरलाल मरकाम अपने दोस्त चिंताराम मंडावी और सुरेश यादव के साथ बाइक में सवार होकर साेंढूर डैम घूमने गए थे। वापसी के दौरान ग्राम लिलांज के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।