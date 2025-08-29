CG Accident: धमतरी में एक बार फिर तीन युवकों की मौत, शराब दुकान के पास मिली लाश

CG Accident: दो अलग-अलग हादसों में ३ युवकों की मौत हो गई। एक घटना नगरी ब्लाक के लिलांज और दूसरी घटना कुरुद ब्लाक के छाती के पास हुई। पहली घटना बुधवार रात में हुई। 27 अगस्त को केकराखोली निवासी भानुराम मरकाम (२३) पिता शंकरलाल मरकाम अपने दोस्त चिंताराम मंडावी और सुरेश यादव के साथ बाइक में सवार होकर साेंढूर डैम घूमने गए थे। वापसी के दौरान ग्राम लिलांज के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी घायलों को नगरी अस्पताल लाया गया। यहां से इन्हें धमतरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान भानुराम मरकाम की मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायलों का इलाज जारी है।
दूसरी घटना गुरूवार को हुई। कुरुद पुलिस के अनुसार ग्राम छाती यात्री प्रतीक्षालय शराब भट्ठी रोड में छोटी नहरनाली में बाइक सवार दो युवकों की लाश मिली। दोनों का सिर फट गया है। दोनों ग्राम रानीपरतेवा के बताए जा रहे। अंदेशा है कि बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई होगी और पत्थर से सिर टकरा गया होगा। फिलहाल मृतकों का नाम नहीं मिल पाया है।