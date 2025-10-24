CG News: आयुष्मान योग में भाईदूज उत्सव, बहनों ने भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र और उतारी आरती…

युवती सृष्टि देवांगन, महिमा नेताम, रानी साहू ने बताया कि यम द्वितीया को लेकर मान्यता है कि आज के दिन यजराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे। माता यमुना ने मस्तक पर तिलक लगाकर, आरती उतारकर उनका स्वागत सत्कार किया। तब से यह पर्व यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। सोनाक्षी साहू, रीना यादव ने बताया कि उनके कोई भाई नहीं हैं। भगवान श्रीकृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी पूजा-अर्चना करती हैं।